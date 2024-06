Mina: conosci suoi due figli? Ecco chi sono e cosa fanno nella vita

Conoscete i figli di Mina? Oggi vi sveliamo chi sono e cosa fanno nella vita i due gioielli più preziosi della cantante senza tempo, la quale sarà ricordata da tutti per l’eternità.

Mina non ha assolutamente bisogno di presentazioni in quanto tutti la conoscono nel panorama della musica italiana. La sua persona resterà per sempre negli annali, sarà impossibile dimenticarla, in quanto la cantante ha segnato un’epoca.

Il suo stile, la sua voce, la sua bellezza, il suo talento, sono tutte prerogative della fuoriclasse, la cui fama è rimasta la medesima anche se si è ritirata ormai da anni dalle scene musicali. Grazie al suo duetto con Blanco, è entrata nel cuore anche della nuova generazione, i quali hanno riscoperto i suoi brani.

“La tigre di Cremona”, com’era stata battezzata dai suoi fan, per la sua voce graffiante e potente, è una donna molto riservata, di lei infatti, non si hanno molte notizie della sua sfera privata. Sappiamo però che Mina Anna Maria Mazzini ha dei figli e oggi siamo qui a presentarveli.

Chi sono e cosa fanno i figli di Mina?

Mina sarà sempre ricordata, come dicevamo, per quei brani storici quali Amami amami, Se telefonando, Acqua e sale, Tintarella di luna e molti altri ancora. È difficile fare una selezione, in quanto sono stati e lo sono ancora oggi capolavori del mondo musicale. Nonostante la cantante si sia ritirata già da parecchio tempo, ogni tanto torna, anche se non di persona ma soltanto con la sua straordinaria voce e ricorda al mondo che anche a 84 anni lei è sempre la solita Dea che ci ricordavamo.

Ne abbiamo avuto un esempio con l’ultimo suo album uscito nel 2023, Ti amo come un pazzo, il cui singolo, Un briciolo di allegria cantato insieme a Blanco ha scalato immediatamente le vette della classifica, segno che l’affetto che i fan riversano per lei, non è mai cambiato.

Massimiliano e Benedetta

Come dicevamo, Mina è una cantante che ha regalato emozioni con ogni suo brano e nonostante la fama è una persona molto riservato. Basta vedere che nessuno ne ha più saputo nulla dopo il suo ritiro. Non stupisce quindi il fatto che la cantante sia sempre stata molto criptica anche in merito ai suoi figli, per questo i fan vorrebbero saperne di più.

Si chiamano Massimiliano Pani, nato nel 1963 dalla storia con Corrado Pani e Benedetta Mazzini, nata nel 1971, dalla storia con Virgilio Crocco. Entrambi personaggi dello spettacolo, hanno seguito la passione della mamma per quel mondo, infatti, il suo primogenito è un compositore e produttore discografico, mentre la figlia è una presentatrice e attrice. I due fratello non solo sono molto legati tra loro, ma lo sono anche con la loro mamma.