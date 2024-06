Adriana Volpe, superati i 50 anni ha alle spalle due divorzi: chi erano i suoi ex mariti

Oggi parliamo un pò della vita di Adriana Volpe, chi è, quanti anni ha e chi erano i suoi ex mariti. Diciamo che ha vissuto parecchi momenti che hanno lasciato senza parole i suoi fan.

Adriana Volpe è la nota conduttrice ed ex modella diventata uno dei volti più famosi in Rai, per la sua partecipazione a diversi show di punta. Attualmente infatti, conduce il programma su Rai 2, Cerchiamo te: missione lavoro, esperienza avvenuta subito dopo quella di opinionista al Grande Fratello Vip.

La sua vita lavorativa seppur ben definita, in quanto Adriana ha ancora molto da dare alla televisione e al pubblico italiano, ha subito notevoli alti e bassi da quando la conduttrice è approdata sul piccolo schermo alla fine degli anni 90.

Se da una parte, nonostante tutto ha incassato moltissime soddisfazioni, per quanto riguarda la sua vita privata ha ricevuto notevoli scossoni. Ecco perchè a più di 50 anni, la conduttrice ha parlato dei suoi due ex mariti.

Adriana Volpe e i due divorzi

Come dicevamo, Adriana Volpe ha vissuto alti e bassi sia in campo lavorativo sia in quello sentimentale. Sicuramente in molti ricorderanno la litigata epica con Giancarlo Magalli. In quel contesto il suo ex marito l’aveva difesa a spada tratta sui social, scrivendo: “Certe persone ti odiano non perché hai fatto qualcosa di male, ma perché hai fatto qualcosa meglio di loro…”.

Nonostante le belle parole, purtroppo diversi anni dopo, i due si lasceranno e non in una maniera civile, in quanto voleranno stracci anche da loro, così come tra Adriana e Giancarlo.

Chi sono i suoi due ex mariti

Adriana Volpe, ha compiuto da poco 51 anni e nonostante quei momenti epici e pieni di soddisfazioni ne ha visti di molti tristi i quali resteranno per sempre cuciti alla sua persona. La conduttrice infatti, è stata sposata due volte, la prima con Chicco Cangini, la cui convivenza è durata poco tempo, mentre con il secondo, Roberto Parli, la coppia si è unita nel 2008, diventando poi genitori nel 2011.

Dopo un periodo di amore epico, qualcosa in loro è cambiato, per questo la Volpe decise di lasciarlo ma non in maniera pacifica, in quanto l’uomo è stato denunciato dall’ex moglie per “maltrattamenti in famiglia“. Questa storia ha profondamente segnato la conduttrice, la quale da poco ha rivelato: “Sono un po’ chiusa a riccio e non incoraggio alcun tipo di avance. Vorrei un uomo capace di entrare nella mia vita in punta di piedi…”. Per il momento pare essere single o comunque non si sa nulla su possibili fidanzati, non ci resta quindi che attendere ulteriori sviluppi in merito.