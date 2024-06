Paola Perego non sarà più testimone di nozze di Simona Ventura: questo il motivo tristissimo

Veramente Paola Perego non farà più da testimone a Simona Ventura? Ecco svelato il motivo tristissimo per cui la grande conduttrice potrebbe dare “buca” alla sua amica e collega.

Paola Perego e Simona Ventura non sono solo colleghe ma sono anche grandi amiche come dimostra l’affiatamento che dimostrano alla guida di Citofonare Rai 2 e in generale quando sono insieme. Le abbiamo viste anche a Ballando con le stelle nella scorsa edizione ed entrambe hanno dato il massimo.

Sono due professioniste Paola e Simona e non si tirano mai indietro quando si tratta di lavorare, l’abbiamo visto dopo l’intervento della Perego la quale è tornata praticamente subito a lavorare, così come con la paralisi di Bell che ha colpito la Ventura, la quale è tornata a lavorare durante la convalescenza.

Le due conduttrici si trovano su diversi fronti, motivo per cui sono diventate talmente tanto amiche che la Ventura ha voluto la Perego come sua testimone di nozze alle imminenti nozze che celebrerà con Giovanni Terzi. Eppure quel motivo tristissimo potrebbe cambiare le cose.

Paola Perego e il suo dramma improvviso

In merito proprio all’imminente matrimonio tra Simona Ventura e Giovanni Terzi che si terrà il prossimo 6 luglio, qualche giorno fa la coppia ha festeggiato al famoso party inclusive che ha visto la partecipazione di moltissimi vip. I due futuri sposi hanno sfoggiato abiti molto chic ed eleganti in quella che è stata un festa perfetta, grazie anche all’organizzazione impeccabile del re dei wedding planner Enzo Miccio.

Tra i vari invitati spiccano sicuramente quei nomi del calibro di Alba Parietti, Paola Barale, Antonella Elia, Paola Caruso e così via. I fan non vedono l’ora di vedere quale vestito avrà scelto per l’occasione Super Simo, la quale ha scelto l’Atelier Emé, la stessa che ha realizzato l’abito da sposa di Diletta Leotta e Cecilia Rodriguez.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Perego (@paolaperego17)

Cos’è successo

Alla festa del 26 giugno di Simona Ventura e Giovanni Terzi, Paola Perego non era presente e non è ancora chiaro se ci sarà o no il 6 luglio al Grand Hotel di Rimini per celebrare le nozze dei due amici. Per il momento nessuno ha rivelato nulla in merito anche perché Super Simo potrebbe trovarsi senza amica e testimone ad un passo dalle nozze.

Questa incertezza è dovuta dal fatto che qualche giorno fa, il marito di Paola, Lucio Presta è stato vittima di un terribile incidente mentre era sul trattore in campagna. È vivo per miracolo e anche se adesso sta bene, non si sa se la Perego lascerà solo il marito convalescente. Per saperlo non ci resta che attendere la fatidica data.