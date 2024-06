Simona Ventura: chi è Giovanni Terzi il suo futuro marito e cosa fa nella vita

Chi è Giovanni Terzi, il futuro marito di Simona Ventura? La grande conduttrice viene seguita dal suo fedele pubblico da sempre, per questo sono in molti che vogliono sapere qualcosa di più in merito al suo attuale compagno.

Simona Ventura non ha bisogno di presentazioni, in quanto grazie alla sua professionalità e simpatia, tiene compagnia al suo fedele pubblico da decenni. Super Simo la possiamo definire come una stacanovista nel suo lavoro, in quanto vuole sempre fare le cose in maniera perfetta, senza mai lasciare nulla al caso.

L’abbiamo vista di recente tornare a lavorare praticamente subito, pur essendo stata colpita dalla paralisi di Bell, a Citofonare Rai 2 insieme alla sua collega e amica, Paola Perego. D’altronde il motto di Simo è sempre stato: “Crederci sempre, arrendersi mai”.

Fortunatamente adesso sta bene, motivo per cui sta proseguendo con gli ultimi preparativi delle nozze, visto che siamo agli sgoccioli. Per tale motivo, sono molti i fan che vorrebbero saperne di più sul suo futuro marito, Giovanni Terzi.

Chi è Giovanni Terzi

Il 26 giugno, Simona Ventura e Giovanni Terzi festeggeranno nella festa del pre-matrimonio insieme ad amici e parenti, con oltre 1000 persone. Come si è capito, sarà una festa esclusiva, organizzata nei minimi dettagli da Enzo Miccio, il re dei wedding planner. Il matrimonio vero e proprio sarà celebrato il 6 luglio con pochi intimi, i quali avranno il privilegio di vedere tutti gli abiti di Super Simo, la quale ha già rivelato: “Siccome siamo donne di spettacolo voglio essere spettacolare. Avremo diversi look, Enzo Miccio sta curando il tutto. Non voglio essere sobria. Non è da me”.

In questa atmosfera giubilare, c’è un evento che ha abbassato i toni e di molto, in quanto la testimone della sposa, cioè Paola Perego, non si sa, se alla fine parteciperà o meno alle nozze dell’amica. Qualche giorno fa infatti, suo marito Lucio Presta è stato vittima di un terribile incidente in campagna con il suo trattore. L’uomo è in fase di guarigione ma non si sa, se la Perego deciderà di lasciarlo solo o meno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

Un colpo di fulmine come pochi

In attesa di scoprire cosa ne sarà della testimone di Simona Ventura e come sarà il secondo matrimonio della conduttrice, i fan vorrebbero sapere qualche informazione in più in merito a Giovanni Terzi, suo futuro sposo. Di lui sappiamo che è un giornalista e scrittore, padre di due figli, avuti dalle sue due ex mogli, Paola e Silvia. Per lui dunque quello con Super Simo, sarebbe il terzo tentativo e come si dice: “il terzo è quello giusto”, no?

Giovanni e Simona si sono incontrati ad una cena, era il 2018 e da quel momento non si sono più lasciati, arrivando così a quella dolcissima proposta di nozze vista a Ballando con le stelle che ha fatto commuovere tutti i telespettatori. Che dire, guardandoli insieme è facile cantare: “Sono la coppia più bella del mondo…”, non credete?