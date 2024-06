Temptation Island: la maggior parte delle coppie si sono lasciate | Chi è scoppiato dopo il programma

La maggior parte delle coppie viste al programma Temptation Island alla fine si sono lasciate. Ecco quali sono quelle “scoppiate” anche se in realtà c’è veramente dell’incredibile in tutto questo.

Temptation Island è uno di quei reality estivi che i fan aspettano tutto l’anno e quando poi sopraggiunge finalmente il tanto atteso periodo di inizio, nel giro di poche puntate è già tutto finito. Nonostante ciò, i telespettatori sono sempre presenti anno dopo anno, cancellando tutti gli appuntamenti dall’agenda pur di non perdersi neanche una puntata.

Oltre allo show di Fascino, l’azienda produttrice di Maria De Filippi, il grande pubblico non vede l’ora di vedere lui, l’unico e inimitabile, Filippo Bisciglia, il quale è amato dai suoi fan che ormai non riuscirebbero a vedere nessun altro conduttore al suo posto.

Manca poco all’inizio della nuova e tanto attesa stagione, per questo vogliamo parlarvi di quelle coppie che dopo la partecipazione al reality sono scoppiate. Resterete senza parole per quei nomi. Siete pronti?

Le coppie scoppiate di Temptation Island

Il 27 giugno tornerà sempre su Canale 5, la nuova stagione di Temptation Island e i fan sono in trepidazione, come possiamo leggere sui social. Ovviamente al timone c’è sempre Filippo Bisciglia, il quale riesce ad ammaliare il suo pubblico soltanto con le poche parole che pronuncia durante i promo, immaginatevi dunque cosa può succedere con una puntata intera.

Gli episodi saranno 6, i nomi dei tentatori e delle tentatrici saranno resi noti durante la prima puntata e come avete già visto nei vari spot, le 7 coppie sono state già selezionate. Come al solito li vedremo davanti al falò e nel pinnettu. I fan non vedono l’ora di vedere la nuova edizione del reality, le cui coppie hanno già incuriositi i telespettatori, tra l’altro Maria De Filippi è stata avvistata qualche settimana fa in Sardegna, la quale come sempre non lascia la sua squadra da sola, fino alla fine delle registrazioni. Adesso Queen Mary e i suoi amati cani potranno godersi il meritato riposo ad Ansedonia, dove trascorreva sempre le ferie insieme al suo amato, Maurizio Costanzo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationislandita)

Quei nomi non vi dicono nulla?

Manca poco all’inizio della nuova stagione di Temptation Island e alla mente tornano i nomi delle coppie dell’anno scorso, anche perché dopo il termine del programma, ad essere scoppiati erano stati Francesca e Manuel, Daniele e Vittoria, Alessia e Federico e rullo di tamburi…Perla Vatiero e Mirko Brunetti, vi dicono qualcosa?

In quell’occasione, Mirko aveva iniziato una storia d’amore a 200 km/h con Greta e Perla con Igor, sappiamo poi tutti come si è evoluta la storia nei mesi a seguire. Chissà se anche quest’anno avremo dei colpi di scena simili anche con queste nuove coppie?