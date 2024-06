Barbara d’Urso cala l’asso nella manica e torna in tv: dove la rivedremo

I fan sono in attesa di scoprire in quale emittente televisiva approderà nuovamente Barbara d’Urso, dopo il suo addio a Mediaset. Il pubblico aspetta il suo ritorno in televisione da molti mesi e forse adesso le cose stanno per cambiare.

Barbara d’Urso è la nota conduttrice, attrice e scrittrice che da decenni ha fatto il boom di ascolti nei vari programmi che ha condotto sia in Rai che in Mediaset. Le nuove generazioni la ricorderanno maggiormente per la sua conduzione di programmi quali Live – Non è la d’Urso e Pomeriggio 5, anche se il suo curriculum è piuttosto ampio.

Dopo il suo allontanamento a Mediaset, dopo diverso tempo l’abbiamo rivista in Rai, con quell’esclusiva intervista rilasciata a Domenica In, all’amica e collega Mara Venier. In seguito i suoi fan hanno iniziata a seguirlo nel suo progetto social su TikTok, ma sono in molti che aspettano il suo ritorno in televisione.

La loro attesa potrebbe essere terminata, in quanto Barbarella potrebbe approdare proprio qui. Proseguite nella lettura e capirete di cosa stiamo parlando.

Barbara d’Urso torna in tv?

Barbara d’Urso, a prescindere da come sono andate le cose con l’emittente privata, non si è persa d’animo e ha iniziato a dividersi tra la sua vena imprenditoriale, quella teatrale e anche quella di influencer. Inoltre, tra uno scatto e l’altro, sappiamo che si sta godendo il suo ruolo di mamma e nonna.

Per di più, non è ancora chiaro ma pare che potrebbe mettere in atto anche la sua bravura da ballerina, nel noto programma di Milly Carlucci, Ballando con le stelle. Dopo tanti anni di corteggiamento da parte della padrona di casa nei confronti di Carmelita, quest’anno potrebbe accettare il suo invito anche se da quella criptica risposta di Milly, i fan ne sanno meno di prima.

Basta cambiare canale sul telecomando

In attesa di scoprire se Barbarella approderà o meno a Ballando con le stelle da Milly Carlucci, anche un altro tema tiene acceso l’interesse nei telespettatori, cioè se e quando rivedranno la loro beniamina in televisione. Di recente, abbiamo visto Barbarella insieme a Francesco Facchinetti in occasione del passaggio del Trapani in Serie C, qui la conduttrice ha rivelato: “Mi vedrete presto su un altro numero del telecomando che non è quello di prima. Il telecomando è lungo”.

Da qui ovviamente sono iniziate le varie indiscrezioni, in quanto c’è chi sostiene che seguirà Amadeus e Fabio Fazio sul Canale 9, per via di quelle parole gratificanti spese da Laura Carafoli, responsabile dei contenuti di Warner Bros Discovery, nei suoi confronti e c’è chi ipotizza invece che potrebbe approdare su Real Time. Che dire, non ci resta che attendere ulteriori news, sempre con il telecomando in mano.