Sai dove abita Alfonso Signorini? Nel cuore di Milano c’è la sua residenza: un sogno

Voi lo sapete dove abita Alfonso Signorini? Il “re del gossip”, nonché il conduttore dell’anno abita nel cuore di Milano, la sua casa è un sogno, eleganza e buongusto vengono sprigionati in ogni stanza.

Basta dire Alfonso Signorini per capire immediatamente di chi stiamo parlando. Il noto direttore del settimanale Chi è sulla bocca di tutti, non solo per il suo lavoro nell’editoria ma anche per il suo preziosissimo contributo che il noto conduttore, riversa a Mediaset da anni, con la guida del Grande Fratello.

Il suo stile, la sua eleganza, la sua professionalità e simpatia e perché no, anche le sue gaffe, lo fanno amare dal suo fedele e grande pubblico, il quale aspetta con ansia la successiva edizione del reality, per vedere il proprio beniamino all’opera.

Alfonso ovviamente non sprizza finezza soltanto nel campo lavorativo ma anche in quello privato. Vi siete mai chiesti dove abita il noto conduttore? Vi diciamo solo che la sua residenza da sogno è immersa nel cuore di Milano.

Dove vive Alfonso Signorini?

In merito alla sfera lavorativa di Alfonso Signorini, volevamo riportarvi una chicca che sta girando nelle ultime ore. Pare che il conduttore, il quale sarà nuovamente al timone del Grande Fratello anche il prossimo anno, stia dando molto spazio ad un ex gieffino molto amato dal suo pubblico, stiamo parlando del bidello più chiacchierato d’Italia, cioè Giuseppe Garibaldi.

Uno dei protagonisti indiscussi della passata edizione del reality, oltre ad occuparsi attualmente dei casting dei futuri nip, come possiamo vedere dal canale social del GF, pare da indiscrezioni che potrebbe prendere il posto di Rebecca Staffelli durante la prossima stagione dello show, come possiamo leggere da anticipazionitv.it. Quest’ultima informazione prendetela con le pinze, in quanto per il momento, non c’è nessuna certezza in merito.

Nel cuore di Milano

Alfonso Signorini ama il gossip, ma quando si tratta di lui è sempre molto riservato, motivo per cui non sappiamo dove sia dislocata fisicamente la sua casa da sogno, quel che è trapelato è che dovrebbe essere situata a Milano.

Anche se non sappiamo molto, quei deliziosi video social che Alfonso ci concede insieme alla sua strepitosa Tata Bina, mostrano un ambiente dai toni chiari e moderni, perfettamente in tinta e coordinati, con arredi coordinati e di tendenza, come quadri e soprammobili. La finezza e l’eleganza che Signorini riporta nella sua persona, non poteva non mostrarla anche a casa sua, dove gli accessori e i colori si sposano sempre in perfetta armonia. Vi riportiamo uno dei tanti video social che pubblica insieme a Bina, per mostrarvi una parte del suo delizioso soggiorno.