Loredana Lecciso: il suo fisico scultoreo è frutto di un regime alimentare che tutti possono seguire

Oggi vi vogliamo svelare qual è il regime alimentare che segue Loredana Lecciso, grazie al quale può sfoggiare un fisico scultoreo e mozzafiato. Potrete seguirlo tutti quanti, provare per credere.

Loredana Lecciso viene spesso ricordata “solamente” come la compagna di Al Bano Carrisi, in realtà ricordiamoci che prima di lui era comunque un personaggio di spettacolo, vista spesso in televisione, partecipando in ruoli diversi sul piccolo schermo.

Di Loredana oltre alla bellezza è impossibile non notare il suo fisico mozzafiato, grazie al quale può competere senza nessun problema con le influencer più giovani, più gettonate in questi ultimi anni. Infatti, di anni ne ha 51 la bella Loredana, ma ne dimostra come minimo la metà.

Sono in molti che si chiedano come faccia ad essere sempre così in forma, per questo oggi vogliamo svelarvi qual è il regime alimentare che la Lecciso segue da sempre, per mostrare quel fisico scultoreo che fa impazzire i suoi fan.

Il regime alimentare di Loredana Lecciso

Nonostante Loredana Lecciso appaia sempre molto meno in televisione oggi, rilasciando soltanto le interviste che più le aggradano, la showgirl è molto attiva sui social, dove mostra le sue attività lavorative e i suoi progetti, per non parlare degli scatti che la ritraggono insieme alla sua famiglia, con la quale è molto unita.

La Lecciso infatti, è una mamma che ama molto i suoi figli con i quali ha un ottimo rapporto, per non parlare di quello con il suo compagno, Al Bano Carrisi con la quale condivide un forte sentimento da oltre 20 anni. Nonostante i due non parlino di matrimonio, Loredana e Al Bano sono più uniti che mai.

Potete seguirla tutti quanti

Tralasciando la vita lavorativa di Loredana Lecciso, sono in molti che ne enfatizzano non solo la bellezza ma anche quel corpo perfetto e statuario che in molti vorrebbero avere. Per questo oggi vogliamo svelarvi qual è il regime alimentare che segue la showgirl, per avere quelle forme scultoree.

Loredana, come aveva rivelato in passato, oltre a bere come minimo due litri di acqua al giorno, mangia molte verdure e ha detto addio ai carboidrati. Inoltre unisce a tutto questo anche, lunghissime passeggiate, sessioni costanti di palestra e massaggi tonificanti. Ogni tanto, quando vuole concedersi uno strappo alla regola, degusta una fetta di quella deliziosa crostata di frutta che prepara lei stessa. Sicuramente, la sua dieta, la possiamo seguire tutti quanti e come avete potuto intuire non c’è regime alimentare che tenga se non si pratica sport in maniera costante, non credete?