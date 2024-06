Gigi D’Alessio: cosa è accaduto davvero dietro i camerini | Questa è la verità

Ecco che cos’è successo veramente dietro i camerini al concerto di Gigi D’Alessio. I presenti hanno assistito ad un momento di gelo, come sarà finita tra i protagonisti di questo botta e risposta?

Gigi D’Alessio è uno di quei cantautori italiani che riesce a fare sold-out dopo poche ore la messa in vendita dei biglietti. I suoi fedeli fan lo accompagnano fin dall’inizio, intonando a memoria tutti i suoi brani di maggiore successo, tant’è che molte volte le loro voci sovrastano quella del cantante napoletano.

Ovviamente non c’è nulla di più bello e gratificante per un cantante, di sentire un’intera platea cantare a squarcia gola ogni singolo brano uscito nel corso degli anni. Di Gigi i fan amano sia i suoi momenti da solista, sia le sue featuring con cantanti altrettanto famosi che condividono volentieri il palco insieme a lui.

Di recente l’abbiamo visto presenziare al mega concerto, “Gigi – Uno come te“, dove non solo i fan l’hanno raggiunto a migliaia ma anche moltissimi colleghi famosi hanno cantato insieme a lui, intonando un napoletano perfetto. Eppure in mezzo a tutto questo, dietro i camerini è successo un evento che ha gelato l’atmosfera.

Cos’è successo dietro i camerini da Gigi D’Alessio?

Per tornare al concerto, “Gigi – Uno come te”, di cui vi abbiamo parlato in apertura, come hanno raccontato i presenti, è stato uno spettacolo epico, dove non solo il cantautore napoletano ha cantato le sue maggiori hit, ma ha fatto divertire il suo pubblico con i suoi ospiti d’eccezione.

Il pubblico non è riuscito a stare fermo per tutta la durata dello spettacolo, cantando insieme a Elodie, Annalisa, Stash, Arisa, Clementino, Geolier, Ernia e molti altri ancora. I colleghi che hanno avuto la fortuna di lavorare o semplicemente di conoscere Gigi D’Alessio, lo raggiungono sempre molto volentieri e di lui spendono belle parole, come per esempio Lusia Ranieri, la quale dopo aver terminato le riprese insieme a Johnny Depp, ha rivelato: “Diciamo che lui (Depp, ndr) ha il suo fascino, ma pure Gigi sa il fatto suo”.

Un momento caliente tra la cantante e l’autore

Durante una pausa nel backstage, al concerto di Gigi D’Alessio, “Gigi – Uno come te”, pare ci sia stato un piccolo botta e risposta tra Elodie e Vincenzo D’Agostino, secondo il settimanale Chi. Per chi non lo sapesse, il maestro è l’autore di molti brani cantati dal cantautore napoletano, motivo per cui quando ha incontrato la Di Patrizi, le avrebbe detto: “Sai che stasera canti 20 anni della mia penna e della mia arte al servizio del grande Gigi?”.

Per tutta risposta, Elodie gli avrebbe risposto: “E chi sei, Mogol?”. Pare che dopo esserci stato un momento iniziale di gelo tra i due, la serata sia finita poi con una bella risata. Secondo la rivista quindi si sarebbe poi svolto tutto in maniera fluida come hanno visto i fan sul palco.