Uomini e Donne anticipazioni: fatta fuori dal trono ecco il suo destino

Ecco chi non sarà presente sul trono di Uomini e Donne durante la prossima edizione, in base a quelle rivelazioni che hanno scioccato tutti i fan del programma. Potrebbe avere un nuovo ruolo?

Uomini e Donne spesso è un concentrato di colpi di scena al cardiopalma, fatti di litigi, pianti, amori nati, amori scoppiati, giudizi senza sosta e così via. A prescindere da tutto questo, nel noto show ci sono personaggi che occupano un posto in prima fila nel cuore dei telespettatori.

Per questo, quando vedono che qualcuno di loro potrebbe abbandonare il dating di Maria De Filippi, si avverte subito una forte ansia in merito. Come avviene in ogni pausa estiva prima del grande inizio in autunno, iniziano a circolare una serie di gossip in merito a quello che potremmo o non potremmo vedere al dating.

Tra i vari punti cardine di questa edizione passata, sono in molti che si chiedono che ruolo avrà il celebre volto nel programma. Da quello che si vocifera però tra i meandri del gossip, pare proprio che non sarà presente sul trono e allora in quale ruolo?

Anticipazioni Uomini e Donne

Parlando sempre di anticipazioni, inscrizioni e rumor inerenti a questa passata edizione di Uomini e Donne, ne abbiamo recuperati due per voi che potrebbero interessarvi molto. Il primo in assoluto, quello che sta animando il popolo del web, riguarda Massimiliano Varrese, il quale ha chiesto apertamente a Maria De Filippi di tenerlo in considerazione per il trono over. Se la conduttrice risponderà o meno all’appello dell’ex gieffino è ancora presto per dirlo.

Un’altra indiscrezione invece riguarda l’ex gieffino e food influencer, Barù Gaetani, il quale si vocifera possa aver iniziato una relazione con Sonia Lorenzini, ex gieffina anche lei ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Cosa ci sarà di vero in tutti questi “spetteguless”?

Che fine farà la tronista

Tornando a noi, sono in molti che vorrebbero avere certezze sul futuro lavorativo di Ida Platano, la quale è andata via quest’anno con un “pugno di mosche”. Dopo la traviata esperienza con Mario e Pierpaolo, i fan le augurano di trovare presto la sua anima gemella.

A parlare in merito è stato l’esperto del gossip, Lorenzo Pugnaloni, il quale ha rivelato senza troppi giri di parole che secondo lui Ida tornerà da Maria De Filippi, ma nel parterre. Inoltre Pugnaloni ribadisce che secondo lui Cusitore non sarà legato all’ex tronista, in quanto Ida ha già rivelato di avere chiuso con lui. Che dire non ci resta che attendere qualche conferma dalla stessa Queen Mary, per capire qualcosa di più.