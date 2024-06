Amici: scatta la scintilla poche ore fa tra due ex talenti impensabili

L’ultima edizione di Amici è giunta al termine con la vittoria di Sarah e già si parla di quel presunto nuovo flirt, tra due ex talenti che ha lasciato tutti i fan senza parole. Ecco di chi stiamo parlando.

Amici è da poco giunto al termine e i fan fanno fatica a non parlare più dei ragazzi, di questa ultima edizione che hanno occupato la casetta del talent di quest’anno. Come succede ogni volta, gli allievi di Maria De Filippi, entrano nel cuore dei fan, i quali si affezionano alle loro vicende e alla loro crescita professionale.

Quest’anno abbiamo visto Sarah ergere la famosa coppa in segno di vittoria nella sua categoria. Da quel momento, di indiscrezioni in merito a flirt, presunti o confermati che siano, ne sono usciti molti, per questo i fan non sanno più cosa pensare.

Di recente, un nuovo rumor sta circolando in rete e quella scintilla tra i due ex talenti ha lasciato tutti quanti senza parole, in quanto per molti è impensabile. Ecco di chi stiamo parlando.

Scatta la scintilla ad Amici

Come dicevamo di rumors su presunti flirt che starebbero avvenendo tra gli ex allievi di Amici di Maria De Filippi, in queste settimane ne stiamo sentendo molti. Raramente però questi sono stati confermati o smentiti, tranne quello attribuito a Giulia Stabile, la quale ha fatto sapere di non essere legata a Manu Rios l’attore della serie tv Netflix, Élite.

Oltre a questi pettegolezzi, abbiamo sentito anche di quelle presunte scintille tra Sarah e Holden e Dustin Taylor e Angelo Recchia. Se del primo i fan nutrono ancora qualche dubbio, nonostante la smentita del figlio di Carta, per quanto riguarda Dustin invece, il pettegolezzo è ancora in corso.

Ritorno di fiamma o amicizia?

In merito ai vari rumors che circondano gli ex allievi di Amici, si parla di un nuovo ritorno di fiamma tra due ex talenti, stiamo parlando di Maddalena Svevi e Nicholas Borgogni. La prima ha fatto parte dell’edizione dell’anno scorso vinta da Mattia Zenzola, mentre il secondo è stato il protagonista di quest’anno per quei continui batti becco con Alessandra Celentano.

In pratica, prima dell’arrivo di Borgogni al talent, secondo Deianira Marzano, i due stavano insieme già nel 2023 anche se nessuno dei due ballerini aveva mai ufficializzato la notizia. Di recente Maddalena e Nicholas sono stati avvistati alla Milano Fashion Week e quindi sono in molti che si sono chiesti se i due fossero insieme in qualità di amici o qualcosa di più. Non ci resta che attendere eventuali conferme in merito.