Mauro Corona: la sua dimora é da sogno | Dove vive lo scrittore alpinista

Ecco dove vive lo scrittore e alpinista, Mauro Corona, la sua casa è da sogno e sono molti i fan che lo invidiano per la sua dimora. Decisamente un luogo dove relax, è la parola d’ordine.

Mauro Corona è il noto personaggio televisivo, scrittore e alpinista, le cui storie e modi di fare intrattengono il vasto pubblico di È sempre Cartabianca da diverso tempo. La sua amicizia con la “sua “Bianchina è cosa ormai risaputa, anche se tra i due non sono mancati quei battibecchi epici che probabilmente resteranno negli annali della televisione.

Corona si collega spesso in diretta, affrontando le tematiche trattate dallo show Mediaset e sovente rilascia la sua esperienza e il suo punto di vista che spesso dividono l’opinione pubblica. Oltre a questo, Mauro è il guru dell’alpinismo e uno scrittore molto rinomato.

È molto riservato in merito alla sua vita privata, per questo non stupisce che la sua dimora da sogno sia ubicata proprio li. Anche perché probabilmente non potrebbe lavorare al meglio se non fosse circondato da quella pace che tutti quanti noi cerchiamo nella vita.

Ecco qual è la dimora da sogno di Mauro Corona

In merito proprio al suo modo di fare, Mauro Corona è stato il protagonista di un recente siparietto che ha divertito molto i fan sui social. In pratica, durante il suo consueto spazio a, È sempre Cartabianca, lo scrittore si è dilungato troppo e così, l’ospite d’eccezione, il grande Al Bano Carrisi, ha pensato bene di entrare cantando: “E vaaaaaaaaaaa!”, canticchiando il suo celebre brano, interrompendo di fatto l’opinionista.

Non nascondendo sicuramente un certo disappunto, Corona non ha replicato e ha risposto in maniera entusiasta alla domanda della Berlinguer, la quale gli ha chiesto se fosse felice di rivedere il suo amico. A tale domanda ha risposto: “Sono contentissimo”, proseguendo poi con l’argomento successivo previsto in scaletta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mauro Corona (@maurocorona)

Ecco dove vive

Chiusa la parentesi lavoro, di Mauro Corona non sappiamo molto a livello privato, in quanto è molto riservato in merito alla sua vita privata. Sappiamo che è sposato, ha quattro figli e una di essi è scrittrice proprio come lui. Oltre a questo, dello scrittore sappiamo che vive in una dimora da sogno ubicata tra le sue montagne a Erto, in Valtellina, paese diventato famoso per i tragici avvenimenti del Vajont.

La sua casa in montagna è immersa nel verde e nella tranquillità del luogo, il quale conta circa 300 abitanti. Sicuramente per poter fare il suo lavoro di scrittore, necessita di un luogo tranquillo per poter creare senza interruzioni.