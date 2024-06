Sophie Codegoni volta pagina e dice addio per sempre al passato: chi e la nuova fiamma

Secondo nuove indiscrezioni, Sophie Codegoni avrebbe una nuova fiamma. Ecco di chi stiamo parlando.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno vissuto moltissimi sentimenti nel giro di poco tempo. Abbiamo visto quell’infatuazione iniziale al Grande Fratello Vip, diventare amore fuori dalla Casa più spiata di sempre, trasformatosi poi in qualcosa di ancora più serio, dopo la proposta di matrimonio al Festival del Cinema di Venezia.

In seguito, i due sono diventati genitori della loro prima figlia, la piccola Celine Blue, la quale ha portato tanto gioia in casa. Qualche mese dopo la sua nascita purtroppo, tra i suoi genitori ci sono stati diversi litigi e botta e risposta che abbiamo udito da Silvia Toffanin a Verissimo che li ha portati a separarsi per un lungo periodo.

Li abbiamo rivisti assieme, anche in vista del primo compleanno della loro bambina anche se adesso pare che tra di loro sia tutto finito nuovamente, in quanto Sophie potrebbe realmente aver trovato un nuovo amore con cui voltare pagina. Ecco a cosa ci riferiamo.

Sophie Codegoni e la nuova fiamma

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, dopo quella bagarre a Verissimo da Silvia Toffanin, erano riusciti a trovare un punto d’incontro per la loro bambina, la piccola Celine Blue, apparendo insieme, al primo compleanno della loro figlioletta.

Nonostante quel momento di spensieratezza, non tutti l’avevano presa molto bene, a rivelarlo la sorella di Basciano, la quale aveva fatto gli auguri alla nipotina con un post social, rimarcando il concetto che né lei né la sua famiglia fossero stati invitati all’evento e che inoltre la famiglia di lui, avesse visto l’ultima volta la nipotina quando era molto piccola.

Un volto molto noto di Netflix

A prescindere da quello che succede tra le varie famiglie, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, hanno deciso di trovare un modo per vivere civilmente, per la loro piccola Celine Blue e nonostante l’amore tra i due, pare essere giunto al capolinea, come hanno dichiarato sul settimanale Chi, entrambi voglio far pesare il meno possibile alla bambina, questa loro rottura.

Inoltre, la Codegoni pare aver trovato una nuova fiamma con cui dimenticare la tristezza dei momenti passati, stiamo parlando del volto noto di Netflix, l’attore spagnolo protagonista della serie tv, Élite, Arón Piper. A rivelare di questo presunto flirt, mai confermato dai diretti interessati, è stata Deianira Marzano, la quale ha pubblicato degli scatti social che le sono stati inoltrati da una fonte anonima. Per il momento dunque non sappiamo come stiano realmente le cose, secondo Alessandro Rosica: “Prima del ritorno di mesi fa, Sophie era immersa in un’altra frequentazione. Come anche Alessandro. Quindi non sta facendo niente di male…”, come andrà a finire questa storia secondo voi?