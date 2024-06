Conosci il figlio di Maria De Filippi? In pochi sanno che sono sempre insieme: ecco dove lavora

Conoscete il figlio di Maria De Filippi? Non tutti lo sanno, ma mamma e figlio sono molto legati, tant’è che i due sono sempre insieme.

Maria De Filippi non ha bisogno di presentazioni, essendo lei uno dei pilastri del palinsesto Mediaset. È talmente affezionata alla nota emittente privata che come ha rivelato da poco, Pier Silvio Berlusconi, pare che Discovery abbia fatto una corte spietata a Queen Mary, ma lei ha deciso per affetto di rimanere in quegli studios che ormai considera come una famiglia.

La vedova di Maurizio Costanzo, dopo quel terribile dolore subito per la perdita del marito storico, avvenuta ormai più di un anno fa, si è buttata a capofitto nel lavoro, proseguendo la sua conduzione ai vari programmi che tutti noi conosciamo, dividendosi tra Mediaset e Fascino.

Terminata la sua stagione lavorativa, Maria è pronta a godersi le vacanze estive, anche se pare che stia già pensando a diversi colpi di scena che potremmo vedere nelle prossime edizione dei suoi vari programmi, da Amici a Uomini e Donne e così via.

Ma la De Filippi non è soltanto lavoro, in quanto la conduttrice è molto legata al figlio, con il quale ha un ottimo lavoro, tant’è che i due sono spesso assieme. In quanti conoscono il giovane e sanno dove lavora?

Maria De Filippi e suo figlio

Maria De Filippi in queste ore è al centro dell’attenzione per quelle diverse indiscrezioni che girano nei confronti della prossima edizione di Uomini e Donne. Si vocifera infatti, che un nuovo tronista prenderà il posto di Ida Platano a settembre, la quale potrebbe tornare nel parterre per corteggiare Riccardo.

Sul trono potrebbe sedersi…rullo di tamburi, Marco Antonio Alessio, l’ex cavaliere del trono over di Emanuela Malavisi. L’uomo pare essere single, dopo la loro rottura, motivo per cui potrebbe cercare nuovamente di chiedere aiuto alla De Filippi, per trovare l’anima gemella. Ovviamente, ci teniamo a ribadire che questi sono solo voci di corridoio, non ci resta quindi che attendere conferme dalla conduttrice o dal suo staff.

Maria e Gabriele Costanzo

Chiusa la parentesi lavorativa su Maria De Filippi, voi lo sapete chi è suo figlio e dove lavora? Stiamo parlando di Gabriele Costanzo, il giovane apparso al fianco della mamma, durante il funerale di Maurizio Costanzo. I due sono molto uniti, tant’è che il giovane lavora insieme alla mamma nella sua azienda, Fascino, dove gestisce insieme a lei i suoi vari programmi.

A differenza dei suoi genitori, a lui piace stare dietro le telecamere e non in prima fila. Gabriele è un ragazzo molto riservato e raramente è apparso sui social con i suoi genitori. Sappiamo che da poco si è lasciato dal suo amore storico, Francesca Quattrini. Nonostante tutto ha proseguito la sua vita, insieme alla sua famiglia, ai suoi amici e al suo cane Tommy, con il quale da poco ha condiviso uno scatto social, dove i due si “battono il 5” a vicenda.