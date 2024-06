Tempesta D’Amore anticipazioni: Vanessa ama Carolin ma Max non si arrende | Cosa accadrà

Nuove anticipazioni sono state rilasciate per Tempesta D’Amore, preparatevi a colpi di scena al cardiopalma, in primis per il triangolo amoroso formato da, Vanessa, Carolin e Max. Come andrà a finire?

Era il 2006 quando la prima puntata della soap opera tedesca, Tempesta D’Amore andò in onda in Italia e da quel momento i fan non poterono più farne a meno. Serata dopo serata, il pubblico da casa si è appassionato sempre più agli intrighi, ai litigi e agli amori che si creavano tra i vari personaggi dell’Hotel Fürstenhof.

Abbiamo visto amori epici sbocciare, altri finire, per non parlare di tutti quegli addì dolorosi e quelle new entry che hanno movimentato ancora di più la trama, già ben articolata. Ha superato le 3000 puntate ed è arrivata alla 20esima edizione, guadagnando sempre notevoli picchi di share, non soltanto in Patria ma anche in Italia.

Per ringraziare i fan italiani, la produzione tedesca di Tempesta D’Amore, decise, diverse stagioni fa, di omaggiare l’Italia, girando qualche puntata a Verona, arricchendo ancora di più la storia di contenuto.

Proprio per il successo guadagnato, pensiamo di farvi cosa gradita, rilasciandovi qualche anticipazione in merito alle prossime puntate della nota soap. Preparatevi a dei colpi di scena al cardiopalma in merito al triangolo formato da Vanessa, Carolin e Max. Cosa succederà?

Anticipazioni Tempesta D’Amore

– ALLARME SPOILER – Da qui in poi vi diciamo che potreste leggere diverse indiscrezioni in merito alla soap opera tedesca, Tempesta D’Amore, motivo per cui, qualora non voleste sapere nulla, vi consigliamo di non proseguire con la lettura di questo articolo. Noi vi abbiamo avvisati!

Vi riveliamo alcuni dettagli che vedrete nei prossimi giorni, in merito al ritorno di fiamma tra Christoph e Alexandra, i quali hanno ripreso ad amarsi fino a prima del matrimonio di lei con Markus Schwarzbach. C’è solo una cosa che li renderebbe ancora più felici, cioè che Eleni possa non solo essere felice per loro, ma che prenda per il meglio la notizia che in realtà, il suo vero padre non era Markus, bensì Christoph, con il quale tra l’altro ha un rapporto difficile.

Il triangolo amoroso e il colpo di scena

– ALLARME SPOILER – Sempre durante i prossimi giorni, vedrete dei colpi di scena da “lasciarvi secchi”, in merito alla soap opera tedesca, Tempesta D’Amore. Tra le varie storie, sicuramente quella che interessa maggiormente i fan adesso è capire come si evolverà il famoso triangolo composto da Vanessa, Carolin e Max. Le due donne proseguono la loro storia d’amore e Max farà di tutto per farla nuovamente innamorare di lui.

Tra un litigio e l’altro, Carolin, inviterà Vanessa a seguirla con lei a Copenhagen e sorpresa dalla proposta, la ragazza accetterà, lasciando sconvolto l’ex fidanzato. Durante un’accesa discussione tra i due ex fidanzati, la giovane avrà un mancamento e sarà proprio Michael a soccorrerla, il quale le consiglierà di fare un test di gravidanza, il cui esito sarà positivo. Eh sì, Vanessa è incinta…e adesso?