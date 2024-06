Ornella Muti: quanto anni ha e cosa fa oggi la bella attrice

Vi siete mai chiesti quanti anni abbia Ornella Muti e cosa sta facendo oggi? La nota attrice è sempre una tra le donne più belle del panorama del cinema italiana e a prescindere dall’età, questo non è cambiato.

Ornella Muti non ha bisogno di presentazioni, in quanto affascina il suo grande e fedele pubblico fin da quando aveva 14 anni. Come raccontò in una passata intervista, intraprese questo mestiere in maniera del tutto inaspettata, in quanto lei non voleva fare l’attrice, ma la ballerina o la maestra d’asilo.

Poi durante un provino di sua sorella, il regista alla fine scelse lei e da quel momento in poi è leggenda. Così Francesca Romana Rivelli, si mise da parte nei confronti di quel nome d’arte che la renderà celebre nel mondo. Durante il corso della sua carriera ha recitato diversi ruoli a fianco di attori famosissimi che insieme a lei, hanno fatto la storia del cinema.

La Muti, come ha rivelato lei stessa si sente ancora una ragazzina, il tempo con lei è stato molto generoso, in quanto continua ad essere sempre una bellissima donna, in super forma. Soprattutto quando la vediamo al fianco di sua figlia, Naike, le due sembrano sorelle più che mamma e figlia.

Per questo in molti si chiedono quanti anni ha oggi la bella e famosa attrice e soprattutto che cosa sta facendo, lavorativamente parlando? Resterete senza parole, perché fidatevi, farete fatica a crederci.

Qual è l’età e cosa fa oggi Ornella Muti?

La Muti ha partecipato a talmente tante pellicole con personaggi di fama internazionale, che si fa fatica a tenerne il conto, come per esempio Woody Allen. Di lui disse: “persona molto tranquilla e gentile, quando lo incontrai mi disse ‘sono onorato di lavorare con lei'”.

In merito alla sua vita privata, ha dichiarato di essere single da dodici anni e di non essere mai andata sui social e su Tinder, per cercare la sua anima gemella, anche perché afferma: “ho bisogno di incontrare una persona e di capirlo, magari è meno bello ma mi interessa e mi affascina”.

Sempre una donna bellissima

Ornella Muti è uno dei volti più amati di sempre, per quanto concerne il cinema e il mondo dello spettacolo in generale, per questo sono in molti a chiedersi quale sia l’età della bravissima attrice e che fine abbia fatto oggi.

Di anni ne ha 69 la bella Ornella, ma in realtà nessuno glieli darebbe mai. L’abbiamo vista qualche giorno fa incontrare Vasco Rossi al fianco di Naike, come dimostra il video social che vi abbiamo riportato e sembra ancora una ragazzina. Per quanto riguarda la sua carriera lavorativa, la Ravelli ha rivelato: “ho anche un’età difficile, io ci sono e non mi nascondo ma probabilmente ho stufato, che vi devo dire…”, rivelando però di avere due film in programma su Netflix, come ha rivelato alla Repubblica. Ovviamente questa informazione ha entusiasmato i suoi fan che non vedono l’ora di rivederla in televisione.