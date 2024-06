Federica Panicucci: la sua residenza è meravigliosa | Dove vive la conduttrice Mediaset

Voi lo sapete dove vive Federica Panicucci? Vi anticipiamo che la sua residenza è meravigliosa e rispecchia perfettamente lo stile e il gusto della nota conduttrice Mediaset.

È la nota conduttrice che fin dagli anni 80 intrattiene il pubblico con la sua bellezza e bravura. Stiamo parlando di Federica Panicucci, icona non solo di professionalità, ma anche di stile ed eleganza. Non ha mai un capello fuori posto Fede e soprattutto riesce a mostrarsi sempre con l’abito giusto in qualunque occasione.

Mai volgare, la conduttrice, viene ricordata fin dal suo esordio per la sua bellissima chioma, adesso i capelli li ha tagliati, ma quanti se la ricordano quando li aveva lunghissimi? La Panicucci ha fatto un po’ di tutto, dalla conduttrice televisiva a quella radiofonica, al fianco di personaggi illustri, come per esempio Fiorello, Adriano Celentano, Pippo Baudo e così via.

Ricordiamo infatti che la bella conduttrice ha fatto la spola dalla Rai a Mediaset, prima di stabilirsi in pianta stabile sull’emittente del Biscione, dove tra l’altro attualmente le sono stati assegnati ben due programmi da condurre.

A prescindere quindi dalla sua carriera lavorativa, in quanti vorrebbero sapere qual è la residenza meravigliosa in cui vive la conduttrice, quando non è al lavoro? A svelarvelo ci pensiamo noi, ma preparatevi ad una forte invidia.

La residenza meravigliosa di Federica Panicucci

Prima di svelarvi dove vive uno dei volti più noti del panorama della televisione italiana, volevamo riportarvi un recente rumor inerente alla sua vita privata, la cui conduttrice ha messo praticamente subito a tacere.

Infatti, sia Federica Panicucci sia il nuovo compagno, Marco Bacini, sono entrambi molto presi con la loro carriera lavorative, per questo capita di sovente che la conduttrice non sia attiva sui social per un po’. In questo frangente, sono molti i follower che hanno pensato ci potesse essere aria di crisi tra i due. Questi pettegolezzi come dicevamo, sono stati messi subito a tacere, con quei recenti scatti che li ritraggono insieme a Londra, dalla conduttrice in persona.

Abita proprio qui

Federica Panicucci, a prescindere dai rumors sulla sua vita privata ai quali la stessa conduttrice non ha dato seguito, sono in molti che si sono chiesti quale sia la residenza meravigliosa in cui vive la bella conduttrice, quando non è al comando di Mattino Cinque News o Mattino 4.

Sappiate che la casa della Panicucci farà venire invidia a tutti i suoi fan, in quanto si trova nella zona in del capoluogo meneghino, cioè City Life a Milano. La conduttrice ha optato, per quello che, come possiamo vedere sai suoi scatti social, per uno stile minimal, dai toni glamour e neutri che rilasciano quell’eleganza che contraddistingue la nota presentatrice, per non parlare di quella vista strepitosa sullo skyline milanese.