Gianni Bella: l’ictus ha travolto la sua vita | Come sta oggi

Gianni Bella è stato travolto da quell’ictus che gli ha cambiato la vita per sempre, ecco come sta oggi il noto cantante, fratello dell’altrettanto famosa, Marcella Bella.

I fratelli Bella, sono entrambi due cantanti che hanno fatto la storia nel mondo della canzone italiana, a partire dagli anni 70 (lui) e anni 80 (lei). Sia Gianni che sua sorella Marcella, saranno ricordati per sempre, in quanto hanno segnato un’epoca.

Gianni Bella, classe 1947 è un compositore e cantautore italiano, famoso per aver cantato brani quali, Non si può morire dentro, Questo amore non si tocca, Più ci penso e così via. Inoltre, il cantante, insieme agli altri big della musica, cioè Mogol, Gianni Morandi e Andrea Mingardi, hanno fondato la famosa, Nazionale Cantanti.

Altrettanto famosa è la sorellina di Gianni, cioè Marcella Bella, nata anche lei a Catania nel 1952, diventata famosa per brani epici quali, Montagne verdi, Nessuno mai, Canto straniero e così via. La cantante è sempre stato molto legata al fratello, tant’è che nel 2015, organizzò una serata dedicata proprio a Gianni, intitolata Una serata Bella… per te Gianni, alla quale hanno preso parte moltissimi cantanti famosi.

Marcella organizzò questo evento per Gianni Bella, per via di quel terribile ictus che lo colpì anni prima, che fece preoccupare tutti quanti. Ecco come sta oggi il noto cantante e sentiamo anche cosa dichiarò sua sorella in merito.

Gianni Bella e quel terribile ictus

Era il 2010 quando Gianni Bella fu colpito da quell’ictus che segregò la sua vita e quella dei suoi cari in un limbo senza fine. Avvolti dalla paura dell’ignoto, in quanto non sapevano se e quando il cantante si fosse ripreso, hanno rivelato tutti quanti di aver passato mesi molto difficili.

A distanza di anni, fu Marcella a rivelare che in quel periodo era distrutta dal dolore e fu suo fratello Gianni a rincuorarla: “Quando mi scoraggiavo preoccupata, mi dava un colpetto con la mano sinistra sulla coscia, come per dirmi che stava bene…”, dichiarò in passato.

Come sta il cantante oggi?

Come dicevamo, nel 2010 un ictus colpì il grande cantante Gianni Bella, il cui ricovero fu immediato all’Ospedale San Giorgio di Ferrara. Ci vollero ben 7 mesi prima che il fratello di Marcella poté uscire dalla riabilitazione e tornare finalmente a casa. Fortunatamente oggi il cantante sta bene, ha potuto voltare pagina e tornare a vivere come sempre, tornando sul palco. Fu proprio per la sua grande forza di volontà che nel 2015 ci fu l’evento di cui vi abbiamo parlato in apertura.

In merito a quel periodo Bella ha rivelato: “Non è stato facile, ma ce l’ho fatta grazie al grande cuore della mia famiglia, grazie a mia moglie Paola, alle mie figlie e ai miei fratelli…” e fu proprio grazie alla sua forza di volontà e ai suoi cari che oggi il 77enne si può godere la vita.