Gialappa’s Band: chi si nasconde dietro le voci divertentissime dei comici

Ecco chi si nasconde dietro le voci dei divertentissimi comici, i quali hanno dato vita alla mitica, Gialappa’s Band. Le cose sono cambiate, ma per noi resteranno per sempre loro i volti del puro divertimento.

La Gialappa’s Band era il mitico trio che da decenni ci ha fatto divertire, grazie alle loro battute e al loro stile sempre fresco ed esilarante. Proprio per la loro parlantina e la loro simpatia, vennero notati dalla Finivest che li volle in trasmissione.

Da quel momento in poi, li abbiamo visti in un vasto susseguirsi di “Mai dire…”. Per chi se li ricorda fin dagli esordi, è impossibile non aver amato i loro, Mai dire Banzai, Mai dire gol, Mai dire Grande Fratello e così via.

Mai volgari ma sempre diretti, grazie a loro abbiamo visto nascere personaggi, voluti nei loro spettacoli, che oggi sono famosissimi. Per farvi degli esempi, Luciana Littizzetto, Mago Forest, Fabio De Luigi e molti altri ancora.

Nonostante riconosceremmo le loro voci da chilometri, sono in molti che si chiedono, chi si nasconde dietro quella parlantina inconfondibile? Ecco chi sono i membri della Gialappa’s.

Chi si nasconde dietro la Gialappa’s Band?

La Gialappa’s Band, nonostante gli anni che passano, proseguono la loro missione di portare il sorriso nella casa degli italiani, direttamente da Sky, emittente per la quale mandano in onda il loro, GialappaShow. Qui è impossibile non farsi una sana risata, in quanto oltre loro, ritroviamo alcuni dei comici più bravi di sempre e anche diverse new entry.

A condurre insieme a loro c’è sempre la loro spalla perfetta, cioè il Mago Forest: “C’è lui e una manica di idioti che gli ruota attorno…”, hanno rivelato in maniera ovviamente ironica, i membri della Gialappa’s, facendo capire che alla fine il loro show funziona per tutto il cast che li aiuta a tenere alto l’interesse del pubblico.

Da trio a duo

La Gialappa’s Band non ha bisogno di presentazione, in quanto li conosciamo da moltissimi anni ormai e da sempre fanno quella che viene definita, pura comicità. In molti si chiedono però, chi si nasconde dietro quelle voci che ci fanno piangere dal ridere, per questo siamo qui a presentarveli, qualora non li conosceste.

Agli esordi e per moltissimi anni, la Gialappa’s era composta dal trio Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci. In seguito, Carlo Taranto decise di lasciare il gruppo, facendoli restare quindi in due. In merito al suo ritiro, i componenti hanno rivelato: “Carlo Taranto semplicemente non ha più voglia. La fatica, per lui, è diventata superiore al divertimento”, ribadendo il concetto che nessuno ha litigato.