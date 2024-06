Uomini e Donne: Maria costretta a rinunciare proprio a lui | Non lo vedremo più

Maria De Filippi deve rinunciare proprio a lui nel cast del suo show e i fan si dovranno mettere l’anima in pace, dalla prossima edizione non dovrebbe esserci e forse non tornerà mai più. Ecco di chi stiamo parlando.

Uomini e Donne è da poco giunto alla fine per questa stagione e in attesa della registrazione delle nuove puntate, a settembre, tutto il gruppo di Maria De Filippi, si godono le tanto meritate vacanze estive.

Come avviene ogni anno, dopo aver tirato le somme della stagione da poco conclusa, si iniziano a leggere le prime indiscrezioni, facendo anche i pronostici su chi possa tornare e quale coppia uscita dal dating insieme, possa resistere alle intemperie del tempo.

Ovviamente per il momento di rumors ne sono usciti tanti, dal ritorno di Ida Platano al trono over, all’addio di Tina Cipollari e Gianni Sperti, i quali passerebbero da opinionisti a tronisti in un batter baleno e molti altri ancora.

Per il momento non sappiamo dunque cosa sia reale e cosa no, in quanto leggiamo moltissime cose in merito. Per esempio, tra le varie considerazioni, si parla anche di quel volto noto che probabilmente non farà più ritorno di Maria.

Non farà più ritorno a Uomini e Donne?

Tra i vari rumors che girano in rete, sicuramente c’è anche quello di Ida Platano a tenere banco, la curiosità dei fan. Infatti, sono in molti che sospettano e/o sperano che la dama del trono over, possa tornare anche durante la prossima edizione, vista la finale di quest’anno.

Questa teoria è avvalorata sempre di più, grazie a quel botta e risposta avvenuto tra un utente e Lorenzo Pugnaloni. Il primo ha scritto: “Ida tornerà a settembre e con Mario ricomincerà il teatrino, inutile negarlo…”, per tutta risposta l’esperto del programma ha rivelato: “Pensi male. Che Ida ritorni me lo auguro ed è molto probabile, ovviamente nel parterre over. Merita di trovare finalmente un uomo”.

Un addio definitivo?

Di rumors in merito alla prossima stagione di Uomini e Donne, ne stanno circolando un pò da ogni parte, per questo, non essendoci ufficialità alcuna, sarebbe meglio evitare di rivelare scenari non certi. Quindi, per tutto quello che riguarda la Platano, la presenza o meno di Gemma, l’addio degli opinionisti e così via, dobbiamo aspettare notizie ufficiali in merito.

Tra i vari pettegolezzi, da qualche tempo sta girando la voce che il cavaliere, Armando Incarnato, non tornerà da Maria De Filippi, in quanto a detta di alcuni utenti anonimi che hanno riportato le loro informazioni a Deianira Marzano, l’ex cavaliere starebbe frequentando una ragazza molto più giovane lui da un pò di tempo. Qualora queste indiscrezioni fossero confermate, sarebbe palese intuire come Incarnato, potrebbe non tornare durante la prossima stagione del dating Mediaset e forse anche per le altre a venire.