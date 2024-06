Mago Forest: chi è sua moglie Angela e cosa fa nella vita

In quanti di voi hanno mai visto la moglie del Mago Forest? Ecco chi è Angela e cosa fa nella vita la donna che è riuscita a rubare il cuore, ad uno dei comici più bravi di sempre.

Michele Foresta, questo è il suo vero nome, ma per tutti i suoi fan resterà per sempre il grande, Mago Forest, colui che non smetterà mai di farci ridere, con la sua simpatia e il suo modo di intrattenere il suo fedele pubblico.

Non importa se il tempo passa, il comico resterà sempre il “number one”, l’abbiamo visto anche in LOL e lo spasso è stato forte, dopo che ha messo in scena tutti i suoi trucchi migliori, per cercare di far ridere i suoi colleghi e soprattutto i telespettatori.

Non da meno è il suo ruolo di presentatore allo show Sky, Gialappashow, dove a parte i protagonisti, abbiamo visto il ritorno dei comici più esilaranti che avevano fatto la loro comparsa, a loro volta, negli anni 90.

La vita lavorativa di Foresta la seguiamo da sempre e diciamo che sappiamo tutto quello che c’è da sapere, ma in quanti di voi conoscono la moglie del Mago Forest? Ecco chi è Angela e cosa fa nella vita di tutti i giorni.

Chi è la moglie del Mago Forest?

Il Mago Forest come dicevamo è un portento fin da quando era ragazzo. Magari non tutti lo sanno, ma a fargli capire il suo talento, fu un suo professore, il quale gli disse: “Un mio professore mi chiamò in radio dicendo: “Vieni a dire le stesse stupidate in onda””. Da quell’intuizione è nato il mito, il comico che lavora con la Gialappa’s da 25 anni.

Nonostante il tempo sia passato, loro insieme, funzionano alla perfezione come possiamo vedere puntata dopo puntata. Nonostante la sua fama, Foresta rimane sempre molto umile, spendendo elogi ai colleghi Crozza e Littizzetto che li definisce i fuoriclasse, per non parlare della collega Brenda Lodigiani della quale ammira molto i suoi personaggi di punta, come Annalisa e Ester Ascione.

Cosa sappiamo su Angela?

Come dicevamo, se della carriera del Mago Forest, alias Michele Foresta, sappiamo praticamente tutto, della sua vita privata invece, sappiamo decisamente molto meno. Il comico è sposato dal 2012 con Angela, una sua fan di Treviso, per la quale ha sentito le farfalle nello stomaco.

I due sono bellissimi insieme e Michele ha svelato che la prima con cui prova le sue battute è lei. Nonostante la fama del marito, la donna non ama stare sotto i riflettori, per questo non sappiamo praticamente nulla di lei, neanche il cognome.