Mauro Marin aggredito: cosa è accaduto all’ex vincitore del Grande Fratello

Mauro Marin è stato aggredito in maniera molto violenta, a rivelarlo lui stesso. Le parole dell’ex gieffino hanno lasciato i fan senza parole, in quanto nessuno si sarebbe mai aspettato un fatto del genere.

Il Grande Fratello sono più di vent’anni che va in onda e durante ogni stagione, anche se per poco, tutti i concorrenti del reality, hanno avuto parecchia celebrità. C’è chi poi ha preferito tornare alla vita di prima, chi è stato costretto dall’assenza di chiamate dal mondo televisivo e chi ha fatto il grande salto.

Inizialmente il reality vedeva la presenza solo di nip, in seguito sono arrivati i vip, per poi trovare questa ultima stagione composta da entrambi i gruppi di persone. Molti sono stati gli ex gieffini a dover ringraziare la Casa più spiata di sempre se oggi hanno raggiunto una posizione.

Vi facciamo due esempi, ma ce ne sarebbero molti di più, Flavio Montrucchio e Luca Argentero, vi dicono qualcosa? Ebbene sì, i due “bonus del GF” che oggi fanno ancora girare la testa al loro grande pubblico, hanno iniziato proprio dal reality.

In merito a quei nip che hanno avuto visibilità per un pò dopo il GF, c’è stato anche Mauro Marin, il quale ha raccontato di essere stato aggredito. La prognosi per lui è di sei mesi, ecco che cosa gli è successo.

Mauro Marin aggredito

Mauro Marin è stato il vincitore dell’edizione del 2010 del Grande Fratello, quando alla conduzione c’era ancora Alessia Marcuzzi. L’ex gieffino dopo essere uscito dalla casa più spiata di sempre, ha partecipato a diverse ospitate, ma piano piano le sue apparizioni pubbliche sono andate diradandosi, tornando così alla sua vita di prima, lavorando nella salumeria della famiglia.

Nel corso degli anni, Marin ha vissuto momenti di alti e bassi, ha subito un incidente alla mano, ha avuto problemi psichiatrici per via del suo bipolarismo, è stato al centro del gossip per tutta la storia della sua compagna e del figlio Brando e così via.

Colpito con uno sgabello

Mauro Marin, l’ex gieffino che vinse il Grande Fratello nel 2010, è tornato sotto i riflettori per quella terribile rivelazione in merito a quella aggressione subita. L’ex gieffino ha rilasciato la sua verità, parlando di una serata in discoteca finita male, con il buttafuori che non si sa per quale motivo, gli avrebbe spruzzato lo spray al peperoncino in faccia e gli avrebbe spezzato il braccio con uno sgabello di ferro.

Dopo essere finito in pronto soccorso e aver ricevuto una prognosi di sei mesi, Marin ha rivelato: “Non lascerò passare la cosa, perché quello che è successo è allucinante e hanno cercato di ribaltare la verità…”, rivelando di voler denunciare tutti i responsabili dell’accaduto. Vedremo come finirà questa storia.