Fiorella Pierobon: impossibile dimenticarsi di lei | L’ex annunciatrice ha lasciato l’Italia

Impossibile dimenticarsi di Fiorella Pierobon, l’ex annunciatrice televisiva che deliziava i telespettatori, con quelli che sarebbero stati i programmi della giornata. Oggi vive felicemente lontana dall’Italia.

Le nuove generazioni non lo sanno, ma c’è stato un tempo dove dolci signorini, in Rai o in Mediaset, erano le addette alla presentazione del palinsesto giornaliero. Vi svelavano i programmi che sarebbero andati in onda, in modo che ogni spettatore potesse decidere su che canale spostarsi.

Oggi sembra impensabile in quanto tra guide tv e smartphone, non ci serve una persona che ci dica a voce, cosa guardare, eppure in quegli anni le presentatrici erano molto famose. Poi come in tutte le cose, le mode si aggiornano e così anche tutto quello che ne fa parte.

Fiorella Pierobon ne è un classico esempio, generazioni intere pendevano dalle sue labbra e dai suoi consigli serali su cosa vedere in prima serata e anche in seconda. Mai volgare, sempre fine nel trucco e nell’abbigliamento, la Pierobon ha segnato un’epoca.

Per questo è impossibile da dimenticare. Nonostante tutto, quasi 20 anni fa, la conduttrice ha lasciato la sua carriera televisiva e si è trasferita lontana dall’Italia. Ecco che cosa fa oggi.

Fiorella Pierobon impossibile da dimenticare

All’apice della sua carriera, Fiorella Pierobon era famosa perfino di più di un’altra grande: “Ero più popolare di Lorella Cuccarini, ma non sono miliardaria…”, aveva rivelato al Corriere della sera in passato. Tutti la volevano anche dopo il suo addio dalle scene, tant’è che ha rivelato di aver staccato il telefono per le troppe offerte tra partecipazioni ai reality o ospitate varie alle quali ha sempre detto di no.

Dopo una carriera televisiva importante, a 45 anni ha deciso di abbandonare quel mondo, per iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Per fare questo però, decise di cambiare totalmente area, per dimostrare a tutti di farcela, anche dove non era poi così popolare.

Una nuova vita

Fiorella Pierobon è stata una delle conduttrici più amate della televisione a partire dagli anni 80. L’ex annunciatrice teneva incollati al televisore milioni di telespettatori con la presentazione del palinsesto. In seguito tutto cambiò e quando il suo ruolo non esistette più, il celebre volto decise di ripartire da zero, facendo quello che amava fare fin da bambina, cioè dipingere.

Così si trasferì a Nizza insieme al marito, aprì una sua galleria d’arte e iniziò a godersi la vita con ritmi totalmente differenti, motivo per cui oggi non solo dipinge, ma passeggia e coltiva con gioia il suo orto.