Che fine ha fatto Taylor di Beautiful? La prima attrice potrebbe riprendersi il suo ruolo: cosa sta succedendo

Vi siete mai chiesti che fine avesse fatto la prima attrice che ha interpretato Taylor in Beautiful? Molti pensano che potrebbe tornare, visto quello che sta succedendo. Ma sarà veramente così?

Beautiful è una delle soap opere più longeve di sempre, ha fatto il suo ingresso in televisione negli anni 90 e da allora il suo vasto e internazionale pubblico, non ha mai smesso di seguirla. Non importa se a volte abbiamo assistito a storie oltre il limite della realtà, la famiglia Forrester and company non stancheranno mai.

Nel corso dei decenni abbiamo visto molti attori entrare e uscire dalla soap, per non parlare di tutte le new entry che continuano ad arricchire la trama. Sicuramente, senza togliere nulla ai nuovi attori, il triangolo originale formato da Taylor, Brooke e Ridge, è ancora quello preferito dai fan.

Rispettivamente composto da Hunter Tylo, Katherine Kelly Lang e Ronn Moss. A parte l’attrice che interpreta Brooke, la quale è uno dei volti storici della storia, sia i primi Taylor e Ridge sono cambiati negli anni. La fitta storia, piena di intrighi, tradimenti, amori e bugie, ha permesso agli sceneggiatori di proseguire in tutti questi anni, con una trama che ancora tiene incollati alla televisione milioni di fedeli spettatori.

In merito alla prima Taylor, vi siete mai chiesti che fine avesse fatto l’attrice che ha vestito quello storico ruolo? Molti sospettano che la protagonista possa tornare nuovamente a Beautiful, visto il decorso che ha preso la sua vita.

Che fine ha fatto la prima Taylor di Beautiful

La prima Taylor di Beautiful, è stata interpretata dalla bellissima attrice, Hunter Tylo, famosa per aver tenuto con il fiato sospeso tutti i fan della soap, i quali tifavano per lei in quel famoso triangolo formato da quella che all’epoca era la sua acerrima nemica Brooke, e dall’amore della sua vita, Ridge. Diciamo che negli anni 90 era difficile trovare qualcuno che non guardasse tutti i giorni questa fitta trama.

La Tylo è sempre stata famosa, non solo per la sua bravura nella recitazione, ma soprattutto per la sua bellezza che ha conservato negli anni, nonostante quei ritocchini estetici, considerati eccessivi da molti. L’attrice, prima di approdare a Beautiful, ottenne un grosso risarcimento dai produttori di Melrose Place, dopo che la licenziarono quando scoprirono della sua gravidanza.

Hunter Tylo torna a Beautiful?

Vi siete mai chiesti che fine avesse fatto Hunter Tylo, la prima Taylor di Beautiful? Nonostante l’attrice ebbe una carriera lavorativa splendente, non possiamo dire lo stesso nella sfera sentimentale, in quanto non solo ha avuto diversi problemi con alcuni suoi partner, ma ha dovuto vedere morire il suo quarto figlio annegato in piscina e curare il tumore agli occhi della figlia Katya.

Per tutto questo periodo molto difficile, non solo entrò e uscì diverse volte dal cast della soap, ma dovette vendere anche dei suoi immobili, probabilmente per poter portare avanti le cure costose della figlia, come sostengono molti fan. Ad ogni modo, vista questa situazione, in molti speravano di rivederla nelle scene, ma almeno per il momento, pare che l’attrice non abbia nessuna intenzione di tornare a vestire i panni di Taylor, come dimostra il fatto che al posto suo c’è un’altra attrice a girare quelle scene.