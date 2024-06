Stefano Remigi: se non lo hai mai visto non aspettare | Il figlio di Memo è bellissimo

Avete mai visto il figlio di Memo Remigi? Stefano Remigi è molto attraente e assomiglia molto al padre, per questo se siete curiosi di vederlo, proseguite nella lettura e lo vedrete in un raro scatto di famiglia.

Memo Remigi è il noto cantante di musica leggera italiana che ha fatto il suo boom a partire dagli anni 70. I fan lo ricordano sicuramente per brani quali Innamorati a Milano, Torna a casa mamma, Salvatore e così via.

Oltre alla musica, ha lavorato anche molto in televisione, partecipando in diversi ruoli, compreso il concorrente a Ballando con le stelle nel 2021. Come saprete benissimo, Remigi, è uscito dalle scene dopo il caso di molestia ai danni della collega Jessica Morlacchi, la cui “palpata” è stata vista da tutti, durante la diretta di Oggi è un altro giorno. Quell’episodio ha decretato lo scioglimento immediato del suo contratto con la Rai, in quanto gesti del genere non possono e non devono essere fatti passare in secondo piano.

Remigi oltre alla carriera lavorativa portata avanti brillantemente per anni, ha incontrato il grande amore nel 1966, quando sposò Lucia Russo, con la quale rimase insieme fino al 2021, anno in cui la donna morì a causa di una lunga malattia. Dal loro amore è nato il loro primogenito Stefano Remigi, la cui bellezza è visibile, come potete notare nello scatto che vi riporteremo a breve.

Avete mai visto il figlio di Memo Remigi?

In merito a Memo Remigi, dopo il suo licenziamento dalla Rai, il cantante pare continui a fare musica e a intrattenere i suoi follower sui social. Di recente l’abbiamo visto di nuovo in tv dopo tanto, da Pierluigi Diaco nel programma, Bella Mà, dove ha approfittato delle telecamere per ribadire le sue scuse a tutti quanti, Jessica Morlacchi inclusa.

Remigi inoltre pubblica spesso post verso sua moglie Lucia, alla quale ha dedicato parole molto dolci nel giorno del suo compleanno: “amore mio, aspettami che, come ti ho detto, ho ancora alcune cose da sistemare poi ti raggiungerò anch’io”.

Ecco chi è Stefano Remigi

In quanti di voi si sono mai chiesti chi sia il figlio di Memo, Stefano Remigi? Oggi vogliamo mostrarvelo in un raro scatto insieme a suo padre, in quanto l’uomo è molto riservato e geloso della sua privacy. Come potete vedere è una persona molto affascinante e assomiglia molto al cantante.

Stefano ha seguito le orme paterne, lavorando quindi nel mondo dello spettacolo, diventando uno stimato regista e anche un bravo cantante come si vede nel suo profilo Facebook. Inoltre ha collaborato con il padre, quando era un bambino comparendo in due sue canzoni e in seguito come comparsa dei lavori paterni. Remigi junior, è stato sposato con l’attrice Francesca Cavallin, dalla quale ha avuto due figli, anche se Stefano ha avuto altri due figli da una precedente relazione. Dopo il divorzio dalla moglie, non c’è dato sapere se ad oggi sia single o meno.