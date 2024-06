Francesco Chiofalo: l’esito dell’operazione è incredibile | Lui confessa tutto

Francesco Chiofalo ha rivelato dopo parecchio l’esito della sua operazione. Il risultato è incredibile e come sempre la sua decisione ha diviso il web, in quanto non tutti hanno apprezzato.

L’abbiamo conosciuto a Temptation Island in veste di tentatore e da li il futuro lavorativo di Francesco Chiofalo ha preso il via. Ad oggi è un famoso influencer, personaggio televisivo e personal trainer molto in voga. Dopo la sua partecipazione allo show di Bisciglia e agli altri, il numero dei suoi follower è cresciuto a vista d’occhio.

Del noto personaggio vengono apprezzati soprattutto i suoi scatti social, nel quale mostra il suo fisico perfetto, invidiabile da molti. Di Francesco i fan non seguono soltanto il suo lavoro ma anche tutta quella parte gossip che ha infiammato le cronache rosa.

Sicuramente la sua relazione con Antonella Fiordelisi è quella di cui abbiamo sentito parlare maggiormente, soprattutto dopo le sue dichiarazioni nel periodo che l’influencer stava con Edoardo Donnamaria. Da qualche anno a questa parte Chiofalo fa coppia fissa con la bella, Drusilla Gucci, con la quale sembra andare tutto alla grande.

Per questo non stupisce che al fianco dell’influencer per l’operazione che ha subito, c’era anche lei, anche se non ha approvato la sua scelta. Ecco come sta oggi Francesco.

L’esito dell’operazione di Francesco Chiofalo

L’operazione che ha sostenuto Francesco Chiofalo non la possono fate tutti, in quanto il prezzo da pagare si aggira attorno ai 9000 euro. Questa sua scelta l’ha portato a ricevere molte critiche anche se alla fine, ognuno di noi con il nostro corpo può farci quello che vuole.

Ha rivelato che l’ha fatto per sentirsi meglio con se stesso, quindi a prescindere dai rischi, che quelli si corrono ogni volta che si fa un qualunque intervento, anche il più blando, chi siamo noi per giudicarlo? Tra l’altro molti altri influencer hanno eseguito il suo stesso intervento, tra cui Lucky John, il quale ha portato avanti questo suo sogno, sostenuto dalla sua famiglia, per sentirsi più vicino al padre scomparso.

Il motivo di questa scelta

Francesco Chiofalo dunque, ha deciso in completa autonomia di sottoporsi alla cheratopigmentazione, grazie al quale ha potuto cambiare colore degli occhi, passando da un colore scuro ad un azzurro ghiaccio. Nonostante le critiche, l’influencer ha svelato il motivo per cui ha deciso di prendere questa decisione.

Francesco ha rivelato di essersi sempre sentito come il cattivo della storia per via del colore dei suoi occhi, che gli davano un aspetto molto spinoso, per questo ha deciso di addolcire il suo viso con un colore chiaro, in quanto: “Io sono una persona buona di cuore, non ho mai fatto male nemmeno a una mosca…Ho pensato che gli occhi chiari potessero addolcire fortemente il mio sguardo aggressivo… rendendo il mio aspetto generale meno da cattivo”. Detto ciò, vi piace il nuovo Chiofalo?