Giorgia Soleri: grande paura per lei | Cos’ha combinato stavolta l’ex di Damiano

Giorgia Soleri ha rivelato qual è la nuova cura alla quale si sta sottoponendo, in molti sono preoccupati per lei, in quanto non sanno se funzionerà o meno. Ecco che cosa ha rivelato l’ex di Damiano David.

È la nota influencer e attivista Giorgia Soleri, le cui battaglie per le donne, contro gli stereotipi di genere e per cercare di rendere le cosiddette “malattie invisibili”, riconosciute da tutti, sono all’ordine del giorno.

Fu la fidanzata di Damiano David dei Maneskin, quando iniziava a muovere i primi passi sul palco, dopo che si lasciarono, l’influencer documentò il suo trasloco e la sua voglia di stare insieme agli amici di sempre, per cercare di riprendersi in mano la sua vita.

È impossibile non accostare il nome della Soleri a quella terribile patologia, che affligge moltissime donna, spesso non diagnosticata in tempo, cioè l’endometriosi. La scrittrice parla molto spesso della sua esperienza con questa malattia invalidante e di come le abbia cambiato la vita fin dall’adolescenza.

Di recente ha svelato qual è la sua nuova cura per la nuova patologia che le hanno diagnosticato. I suoi fan sono preoccupati per lei, perché non sanno ancora se quello che sta facendo porterà dei risultati, ecco per che cosa ha optato l’ex di Damiano David.

Grande paura per Giorgia Soleri

Giorgia Soleri parla molto spesso con i suoi follower sui social ed è a loro che ama rispondere, nelle classiche chat box di Instagram. Di recente c’è una questione particolare per la quale i suoi seguaci le fanno molte domande, cioè il nuovo amore del suo ex, Damiano David dei Maneskin, cioè Dove Cameron.

I due sono usciti allo scoperto e si sono presentati insieme sul Red Carpet, per questo in molti hanno fatto il paragone con lei e le hanno chiesto che cosa pensasse su di loro. In maniera molto diretta, la Soleri ha risposto: “Quell’atteggiamento tutto patriarcale di dover mettere in competizione due donne che in competizione non sono, per un uomo. Let us live, please!”.

La terapia di Giorgia

Chiudendo la parentesi sul suo ex, Damiano David, per il quale pare non provare particolarmente attenzione, Giorgia Soleri è su un altro argomento che si sta concentrando, cioè la sua salute. Ha da poco dichiarato di provare una nuova terapia: “Sì, ho iniziato da poco. Immagino sia presto per sentire dei benefici”, ha rivelato l’attivista in merito all’assunzione della cannabis terapeutica.

Le sta provando tutte per cercare di combattere la vulvodinia, dopo che ha passato una vita di dolore: “28 anni, di cui più della metà in terapia, 11 di ritardo diagnostico e 14 con dolore cronico”, speriamo dunque che questa volta sia la strada più giusta per lei.