Loretta Goggi: la malattia si è infilata nella sua vita | Nessuno lo sapeva

Loretta Goggi, in una precedente intervista, ha rivelato dettagli in più in merito a quella malattia che la colpì qualche anno fa, lasciandola molto provata. Nessuno lo sapeva, l’hanno salvata per un soffio.

È una di quelle artiste che tutto il mondo ci ha sempre invidiato, stiamo parlando di Loretta Goggi, la bravissima attrice, cantante, conduttrice e scrittrice. Il boom lo ottenne maggiormente negli anni 70 e da li in poi non si fermò più.

Nonostante i suoi 73 anni, ha una grinta e una carica emotiva che tutti le invidiano e i suoi fan l’hanno amata nel suo ultimo lavoro a Tale e Quale Show, dove ci ha deliziato per 13 anni con il suo ruolo di giudice, nel programma di Carlo Conti.

Non sarà facile abituarsi all’idea che lei non sarà più presente ma d’altronde, la motivazione per la quale ha preso questa decisione è molto nobile. Diciamo che nella vita, c’è un tempo per lavorare e un tempo per fare altro e godersi la meritata pensione.

Questa rivelazione ha scioccato i suoi fan è vero, ma mai come quella in cui ha parlato della malattia che l’ha colpita tempo fa. È entrata in punta di piedi nella sua vita, i medici l’hanno salvata per un soffio.

La malattia di Loretta Goggi

Loretta Goggi, come dicevamo, dopo 13 anni di onorata carriera, in uno dei programmi di punta della Rai, cioè Tale e Quale Show di Carlo Conti, ha deciso di dire addio al suo fedele e grande pubblico, per godersi la nascita del suo pronipote. Come ha rivelato la conduttrice, il destino ha voluto che non potesse mai provare la gioia di essere mamma, anche se, ha colmato quel vuoto con la gioia di essere la zia delle figlie della sorella.

Ed è proprio una di loro che da poco è diventata mamma, per questo Loretta ha deciso di andare in pensione ufficialmente e godersi l’affetto della sua famiglia e del nuovo piccolino di casa. Siamo comunque sicuri che nonostante non vedremo più la Goggi in televisione, sentiremo ancora molto parlare di lei, le leggende non spariscono mai troppo dai radar, non credete?

Ecco che cos’è successo

Loretta Goggi, oltre ad aver avuto una carriera brillante e una famiglia che le vuole molto bene, ha anche avuto la fortuna di avere una storia d’amore come quella dei film, con il suo Gianni Brezza, con il quale è stata sposata fino al giorno della sua morte. Per l’attrice è stato un colpo al cuore dovergli dire addio, ci ha impiegato anni a riprendersi, anche se forse non ci si riprende mai del tutto.

Lo shock per la sua perdita la fece andare in depressone: “Quando ho perso Gianni tutto si è spento sono stata malissimo sei mesi in casa, senza uscire. Non riuscivo a camminare né a mangiare…”, ha rivelato. Purtroppo in questo frangente: “anziché dimagrire, ingrassavo: il dolore mi aveva bloccato la tiroide, aveva smesso di funzionare. Stavo morendo! Mi ha salvata un’endocrinologa…”. Speriamo dunque che il suo pronipote possa farle dimenticare tutti questi momenti brutti.