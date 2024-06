Frana incontrollabile su Rudy Zerbi: ex talento di amici svela qualcosa di incredibile | Disastro dietro le quinte

L’Ex talento di Amici ha svelato qualcosa di inedito in merito alla sua esperienza con Rudy Zerbi. I fan sono rimasti senza parole, in quanto non pensavano che avesse vissuto tutto questo, è stato un pò un disastro dietro le quinte.

Amici è finito da un pò, eppure i fan cercano ancora notizie in merito a questa edizione da poco conclusa. Come ogni anno, Maria De Filippi non sbaglia un colpo, regalando un programma d’intrattenimento sopra le righe.

I fan non possono non affezionarsi agli allievi della scuola più seguita di sempre, a prescindere dalla simpatia o meno per ognuno di loro, ma è il talento quello che li colpisce maggiormente, per non parlare delle dinamiche che si vengono a creare.

Oltre a loro, ovviamente, ci sono anche i prof, i quali con i loro insegnamenti, riescono a spronare ogni anno, i vari allievi della loro squadra e non, ad andare avanti. Oltre a tutto questo, c’è l’emozione delle sfide, dei compiti da fare a casa, delle prove e così via.

Eppure, non sempre una collaborazione va a buon fine. Ha raccontato questo l’ex talento di Amici, il cui aneddoto si è soffermato su quello che ha vissuto con Rudy Zerbi. Ecco che cos’è successo dietro le quinte.

L’ex talento di Amici e Rudy Zerbi

A proposito di Amici, apriamo una parentesi che è vero che non c’entra nulla con Rudy Zerbi, ma è inerente al talent di Maria De Filippi. Non possiamo proprio non dirvela, in quanto, le cose oggi sarebbero potute essere molto diverse. Non avremmo mai visto Beatrice Luzzi trovare un migliore amico all’interno della Casa del Grande Fratello probabilmente e soprattutto non l’avremmo mai vista litigare e chiudere definitivamente la loro amicizia.

Stiamo parlando di Vittorio Menozzi, il quale ha confessato che lui aveva fatto i provini per Amici e che dalla redazione aveva ottenuto l’ok per andare a Roma ed esibirsi dal vivo. Se avesse ottenuto la maglia nessuno potrà mai saperlo, ma comunque la sua vita avrebbe preso una piega sicuramente diversa. Poi però alla fine, fu il Grande Fratello ad avere la meglio.

Non c’era feeling tra loro

Chiusa la parentesi dell’ex gieffino, torniamo al discorso di apertura, in quanto, di recente, Lil Jolie, ha rilasciato un’intervista a FanPage, dove ha parlato parecchio di lei e della sua musica. Tra un aneddoto e l’altro, ha parlato anche della sua esperienza con Rudy Zerbi: “Era già da un po’ di tempo che avvertivo quanto all’interno della squadra non fossi così importante, proprio perché vedevo che la luce era spostata verso altre persone…”.

Per questo, quando dalla redazione le proposero di andare nella squadra di Anna Pettinelli, l’aspirante cantante accettò subito, prese quel gesto come un segno: “l’ho vissuta come se fosse un’illuminazione…infatti poi ero molto più tranquilla, soprattutto in casa. Ho lasciato andare un peso”. Chissà cosa ne penserà il prof di tutto questo?