Maria De Filippi in lacrime: la sua Raffaella svela tutti i problemi di salute | Tutti sconvolti

Il braccio destro di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia ha svelato una verità sconcertante in merito a quei problemi di salute avuti in passato. Sarebbe potuto capitare a tutti, quello che ha detto è molto commovente.

Maria De Filippi, è una di quelle conduttrici multitasking che Mediaset cerca di non farsi scappare da anni. Quest’anno ha rischiato molto, visto che, come ha rivelato Pier Silvio Berlusconi, l’ex moglie di Maurizio Costanzo, ha ricevuto una corte spietata da Discovery.

Per tutta una serie di circostante, affetto incluso, per la gioia del pubblico, Maria ha deciso di rimanere nell’emittente privata, continuando ancora per un pò la sua brillante carriera, in quei programmi che per i suoi fan sono diventati appuntamenti di vita.

Queen Mary conduce e produce diversi show, alcuni anche in contemporanea, sempre con la stessa grinta e professionalità che la contraddistingue. C’è anche da dire che se riesce a fare tutto questo è anche merito delle persone con cui lavoro, in quanto si è circondata di persone fidate.

Tra la sua equipe sicuramente il nome di Raffaella Mennoia non passa inosservato, in quanto è la sua amica e braccio destro, di lei, da come abbiamo potuto capire, Maria si fida al 100%. Sicuramente anche la De Filippi, ci sarà rimasta malissimo dopo quelle commoventi dichiarazioni di Raffaella in merito alle sue condizioni di salute passata.

Le rivelazioni di Raffaella Mennoia

Raffaella Mennoia, è il braccio dentro di Maria De Filippi, la vediamo sempre con lei durante il lavoro ma anche in altri contesti. Era presente al funerale di Maurizio Costanzo e non ha perso di vista un attimo la conduttrice, per tutto il periodo dopo la morte del marito. L’ha accompagnata addirittura in vacanza l’anno scorso, pur di non lasciarla da sola. La Mennoia lavora insieme alla De Filippi anche in Fascino, la società di produzione televisiva italiana della conduttrice, con la quale ha ideato, Temptation Island.

Ed è proprio in merito a questo reality che possiamo dirvi che i preparativi sono già in corso. Piano piano stiamo conoscendo le varie coppie che prenderanno parte al programma, condotto dal bravissimo Filippo Bisciglia, il quale è già carico per questa nuova edizione.

Un errore di diagnosi

Maria De Filippi è molto affezionata a Raffaella Mennoia, la quale sa il fatto suo nel lavoro. Ed è proprio grazie alla sua grinta e la sua tenacia che la donna non si è fermata alla prima diagnosi che le hanno rilasciato qualche anno fa. In pratica, in occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, Raffaella ha voluto raccontare la sua esperienza, quando i medici le avevano comunicato di soffrire di una grave malattia autoimmune, chiamata polineuropatia.

Per due anni quindi ha seguito la cura a base di cortisone, prevista per questa malattia. Ma qualcosa non le quadrava, anche perché le persone che soffrivano di questa patologia mostravano altri sintomi, così si è fatta vedere da un’equipe di specialisti all’estero i quali le hanno rivelato che in realtà non era malata. Questo le portò ovviamente gioia ma anche problemi fisici e psicologici, per il trauma subito in quegli anni. Nonostante tutto, la Mennoia vorrebbe: “che ci fosse maggior impegno da parte di tutti nel sostenere le donazioni per la ricerca su questa malattia…”. Come avete reagito a questa storia?