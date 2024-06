Temptation Island: prima coppia del cast alla luce del sole e scoppia la polemica | Cosa sta succedendo

Ecco chi è la prima coppia di Temptation Island di quest’anno e perché è già scoppiata la polemica per loro. Non sono ancora partiti e già i primi altarini sono usciti, cosa starà succedendo?

Come succede ogni anno nel palinsesto Mediaset, per quanto riguarda i reality più gettonati, partiamo con il Grande Fratello, poi con l’Isola dei famosi e infine con Temptation Island. Finito da poco l’isola, con la vittoria di Aras Senol, i fan non vedono l’ora di rivedere Filippo Bisciglia e le coppie designate.

Il conduttore ormai è di casa per il reality firmato Fascino e i telespettatori non potrebbero essere più felici, visto che adorano il modo che ha l’ex gieffino di gestire le coppie, i tentatori, i falò e così via.

La data di inizio di questa nuova edizione non è ancora stata resa nota, ad ogni modo partirà a giugno, bisognerà quindi attendere ancora qualche giorno probabilmente per sapere quando. A prescindere da questo, oltre al conduttore, iniziano ad uscire fuori i nomi delle prime coppie in gara.

La prima coppia è finita già sotto i riflettori, per quel dettaglio che non è sfuggito ai fan. Sveliamo che cosa sta succedendo di preciso e perché i fan sono già partiti prevenuti su quello che potrebbe succedere.

La prima coppia del cast di Temptation Island 2024

Prima di parlarvi della prima coppia ufficiale nominata a Temptation Island di quest’anno, vogliamo parlarvi della seconda e della terza coppia con i quali avrà a che fare, Filippo Bisciglia in questa nuova stagione. Dunque la seconda coppia che partirà per il reality sarà formata da Jenny e Tony, a scrivere al programma è stata lei, in quanto vuole testare la lealtà del fidanzato DJ, in quanto l’ha sorpreso a scriversi con un’altra. Lui è sempre circondato da diverse ragazze come rivela Jenny e prima di conoscere lei, era un single incallito tutto discoteche e gentil sesso.

La terza coppia invece è formata da Christian e Ludovica. In questo caso è stato lui a scrivere, dopo aver perdonato già due tradimenti di lei, sempre con lo stesso ragazzo. Lui si dichiara innamorato, ma vuole capire se la sua ragazza lo è di lui o se a Temptation Island finirà per cedere nuovamente alle tentazioni?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationislandita)

I fan sono sospettosi

Ed eccoci giunti alla prima coppia ufficiale, la prima ad essere stata nominata per questa nuova edizione di Temptation Island 2024. Qui conosceremo Siria e Matteo, a scrivere al programma è stata lei, in quanto vuole capire se il fidanzato è veramente innamorato di lei anche dopo il suo cambiamento fisico. Infatti, come ha mostrato la giovane, fino a due anni prima era in forte sovrappeso e in seguito è riuscita a perdere 85 kg. I due sono stati insieme 7 anni, riusciranno a superare le tentazioni del reality o prenderanno ognuno una strada diversa?

Questo ancora non lo sappiamo, ma quello che ha fatto insorgere il popolo del web è questa dichiarazione di Matteo: “sono rimasto sorpreso quando lei ha deciso di scrivere al programma. Anche perché nel nostro rapporto va tutto bene, almeno per me“. Come sostengono i fan invece, leggendo vecchi post social, pare che tra i due ci sia stata maretta anche negli anni passati, quindi in molti sospettano che la coppia cerchi solo popolarità. Sarà Vero? Per scoprirlo dovremo aspettare l’inizio del reality di punta Mediaset.