La divertentissima Cettina di Un Medico in Famiglia oggi è cambiata: cosa fa nella vita

Ecco che cosa fa nella vita la divertentissima Cettina alias Lunetta Savino di Un medico in famiglia. Oggi è molto cambiata rispetto a quei giorni, farete fatica a riconoscerla.

Un medico in famiglia è stata una di quelle fiction Rai che resterà per sempre nel cuore del suo grande pubblico. Tutti quanti i fan, almeno una volta nella vita, avrebbero tanto voluto far parte della famiglia Martini, diventare amici dei figli di Lele, avere nonno Libero come parente e gustarsi quei piatti gustosi preparati da Cettina.

Insomma, una storia che ti entra nell’anima, non stufando mai dalla prima all’ultima puntata e nonostante sia passato parecchio da quell’ultima puntata, sono in molti che sperano che questa fiction possa avere una nuova stagione.

Come disse chi di dovere da mamma Rai, nel momento in cui ci saranno le basi per tornare con una nuova trama che possa far appassionare i telespettatori nuovamente, le riprese potrebbero finalmente partire. Non ci resta che attendere dunque quella tanto attesa notizia.

Nel frattempo che qualcosa si sblocchi, volevamo chiedervi, in quanto di voi si ricordano della mitica Cettina? Volevamo svelarvi com’è diventata oggi, è totalmente diversa, farete fatica a riconoscerla.

Che fine ha fatto Cettina

Come dicevamo, non si sa ancora, se e quando Un medico in famiglia possa o meno tornare. Nel frattempo siamo sicuri che nonno Libero, nonna Enrica, Lele e tutta “la banda”, sarebbero comunque accolti a braccia aperta da quello stesso fedele pubblico che in passato non si perdeva neanche una puntata, quando sapeva che andavano in prima tv.

Nel frattempo, qualora voleste fare un ripasso degli episodi passati, sappiate che nelle piattaforme di streaming come per esempio Rai Play e Prime Video, potrete rivedere tutte le puntate, dalla prima all’ultima, facendo quello che viene definito “after”. Sicuramente sarebbero giornate all’insegna dell’allegria e della dolcezza.

Bellissima come allora

Qualora dovessero riprendere le riprese di, Un medico in famiglia, non si sa se anche Cettina alias Lunetta Savino, vorrà riprendere il suo posto nella storia. Quel che è certo è che la talentuosa attrice ha dimostrato a tutti il suo valore, recitando il pellicole veramente di prestigio, per non parlare delle varie fiction alle quali ha preso parte e ai lavori teatrali.

Per quanto riguarda il lato sentimentale, la Savino, dopo essersi divorziata dal padre di suo figlio, ha ritrovato nel 2015 di nuovo l’amore, grazie al suo attuale compagno. Di lui ha detto: “È molto simpatico e vivace, pieno di curiosità e interessi, e questo è importante perché non sempre i miei coetanei hanno tanta vitalità…”. Detto ciò, in quanti di voi l’hanno riconosciuta subito?