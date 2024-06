Mimmo dei Cesaroni era un dolcissimo ragazzino: non lo riconoscerai oggi | Che trasformazione

Ecco com’è diventato oggi Mimmo dei Cesaroni, è cresciuto ormai e farete fatica a riconoscerlo. Nella foto in evidenza era un dolcissimo bambino che fece innamorare mezza Italia per quel suo faccino.

I Cesaroni, è stata una di quelle fiction Mediaset che resterà per sempre negli annali della televisione italiana, in quanto con le sue stagioni ha tenuto incollati al piccolo schermo, milioni di telespettatori. Ogni cosa di questo show piaceva al pubblico, dalla storia di fondo, a quell’amore proibito tra i due primogeniti della coppia, per non parlare del “metodo Cesaroni” e così via.

Oltre ad aver visto volti assai rinomati che basta nominarli per capirne il prestigio, come per esempio, Claudio Amendola, Elena Sofia Ricci, Antonello Fassari e così via. Molti altri invece, hanno avuto successo proprio grazie a questo format dal successo inaspettato.

Parliamo di attori quali Alessandra Mastronardi, Micol Olivieri, Matteo Branciamore e così via. Diciamo che soprattutto con le prime stagioni questa fiction Mediaset, raggiunse dei picchi di ascolto notevoli.

Tra i vari personaggi molto amati della storia, sicuramente il piccolo di casa, Mimmo Cesaroni, era tra questi. Con quel faccino, quegli occhioni e quei suoi discorsi saggi di apertura, aveva conquistato il cuore di tutti i fan. Ma come sarà diventato oggi questo giovane attore?

Mimmo dei Cesaroni non lo riconoscerete

I Cesaroni sono andati in onda più di dieci anni fa e come vi abbiamo anticipato fecero un successo a livello nazionale, che andò un pò a sfumare con l’ultima stagione. Da qualche tempo a questa parte, si vociferava, merito anche delle dichiarazioni di alcuni membri della fiction, che finalmente dopo tanto, sarebbe potuta tornare una nuova stagione del format Mediaset.

Per il momento tutto tace, ma se così fosse, i fan non potrebbero essere più contenti anche perché sarebbe bello rivedere la Garbatella in tv. C’è da dire però che alcuni attori hanno già confermato che non ritornerebbero mai a interpretare i loro vecchi personaggi, mentre per altri sarebbe ancora tutto in forse.

Com’è diventato oggi il giovane attore?

Chissà se il piccolo Mimmo dei Cesaroni, oggi adulto, in quanto di anni ne ha 26, ritornerebbe dalla sua famiglia di fiction? Federico Russo, questo è il nome del più piccolo della famiglia, oggi è cresciuto e nel corso degli anni ha dimostrato a tutti che il ruolo di attore gli si addice.

L’abbiamo visto recitare al cinema e in televisione con diversi film e serie tv, a breve tra l’altro lo vedremo sbarcare su Netflix, con la serie tv, Adorazione, con un look sicuramente molto diverso da quando interpretava quel bambino delizioso. Detto ciò, dopo aver visto la fotografia, l’avevate riconosciuto?