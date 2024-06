Sonia Amoruso ha rischiato grosso: crisi pesantissima con Alex Del Piero | Come stanno le cose davvero

Sonia Amoruso è la moglie di Alex Del Piero, con il quale è sposata ormai da quasi 20 anni, eppure c’è stato un periodo che la coppia ha rischiato molto, stavano per dirsi addio per sempre. Como stanno veramente le cose?

Alessandro Del Piero, classe 1974 è stato uno dei calciatori italiani più bravi di sempre, con la sua coordinazione perfetta, ha portato a casa moltissime soddisfazioni, tra premi e riconoscimenti, per non parlare di quei goal perfetti, di cui molti cercano ancora di eguagliarlo.

La sua bravura gli valse quel famoso soprannome, “Pinturicchio” da parte dell’Avvocato, il quale ha sempre creduto in lui fino alla fine. L’ex capitano della Juventus ha fatto la storia del calcio italiano, in quanto è stato per anni, la colonna portante della squadra e dei suoi compagni.

Durante la sua carriera calcistica, incontrò a Torino quella che sarebbe diventata sua moglie, parliamo della bella, Sonia Amoruso, con la quale è convolato a nozze nel 2005 e insieme hanno dato il via alla loro grande famiglia, composta da tre figli, belli tanto quanto mamma e papà.

Nonostante oggi siano super affiatati, la famigliola felice ha passato dei momenti bui e Sonia e Alex hanno rischiato di interrompere questo loro idillio d’amore. Ecco che cos’è successo veramente e come stanno le cose.

Sonia Amoruso ha rischiato grosso nel suo matrimonio

Alessandro Del Piero e Sonia Amoruso, oggi sono tornati ad essere una famiglia molto felice da quello che possiamo vedere nei loro profili social. I due coniugi viaggiano spesso e si godono la loro vita insieme ai loro 3 figli, Tobias, Dorotea e Sasha.

Oggi la famiglia Del Piero, dopo la fine calcistica dell’ex capitano della Juve, si è trasferita a Los Angeles, dove si godono la bellezza del posto. Sonia si prende amorevolmente cura dei suoi figli e insieme ad Alex gestiscono il loro ristorante, per non parlare dell’attività di lui in veste di opinionista e commentatore sportivo, collaborando sia con Sky, sia con altre emittenti televisive.

La crisi rientrata tra Sonia e Alex

Nonostante adesso tra Sonia Amoruso e Alessandro Del Piero le cose vadano benissimo, in quanto i due sono super innamorati, c’è stato un periodo, dove anche la solida coppia ha vissuto dei momenti di crisi. In passato, la famiglia si trasferì parecchie volte per via degli impegni lavorativi di Alex e questo probabilmente generò un pò di tensione fra i due, i quali si presero una pausa di riflessione.

Fortunatamente per loro, le voci di divorzio furono infondate e alla fine i due non si lasciarono più. Da quello che possiamo vedere sui social, la famiglia Del Piero oggi è più solida che mai.