Ricordi Carmela Barbato? È l’ex moglie di un famosissimo: si è distrutto tutto

In quanti di voi sanno chi è Carmela Barbato? È stata la moglie di un famosissimo e quando il loro matrimonio finì, decisamente non la prese per niente bene. Ecco che cosa aveva rivelato in quell’occasione.

Sappiamo benissimo che vi basterebbe andare su un qualunque motore di ricerca, inserire il nome di Carmela Barbato e otterreste immediatamente la soluzione. Così sarebbe troppo facile però, qualora aveste voglia di testare con noi le vostre abilità mnemoniche, proseguite nella lettura.

A prescindere dal fatto che voi siate o meno fan del suo ex marito, se volete giocare con noi, vi rilasceremo degli indizi che se bazzicate un pò nel gossip, avrete ottime possibilità per riuscire a indovinare la sua identità senza sbirciare la soluzione.

Detto ciò, in quanti di voi si ricordano di Carmela? Iniziamo col dirvi che era l’ex moglie di un famosissimo, il cui nome è spesso sulla bocca di tutti per via dei capolavori che è riuscito a tirare fuori.

Chi è la bellissima Carmela

Carmela Barbato, ha conosciuto suo marito quando lui aveva 16 anni e lei 15, per i due fu amore a prima vista, motivo per cui nel 1986 convolarono a nozze. La loro vita privata procedeva a gonfie vele, così come la carriera dell’allora marito, il quale iniziava a farsi conoscere prima a livello regionale e poi nazionale.

Fu la sua partecipazione a Sanremo a dargli il successo, in quanto la sua musica è amata ovunque. Il suo successo andava di pari passo con l’amore per la sua famiglia, dove nel corso degli anni, divenne padre di tre figli, uno dei quali attualmente ha seguito la strada paterna. Quell’amore adolescenziale da film però si interruppe bruscamente nel 2006, quando Carmela e suo marito si lasciarono, in vista del nuovo amore del cantante per l’allora giovanissima collega di appena 19 anni.

Volarono stracci tra i due

Allora, dopo questi indizi, avete capito con chi era sposata Carmela Barbato? Ebbene sì, proprio di lui, del grande cantautore napoletano, Gigi D’Alessio, la cui relazione con Anna Tatangelo, diede il via a rabbiose dichiarazioni da quella che divenne la sua ex moglie. In quei momenti di rabbia, la Barbato dichiarò: “Preferivo quando era un musicista sconosciuto e vivevamo di cose semplici, di sincerità, di complicità. Il troppo benessere ci ha distrutto…Avevamo gli stessi valori, credevamo nella famiglia…“.

Nel corso degli anni, Carmela non ha più rilasciato dichiarazioni e ha deciso di vivere la sua vita insieme ai suoi figli. Con Gigi pare che non ci sia nessun legame, si incontrano soltanto in occasione di eventi importanti dei loro figli, come nel caso della laurea della loro secondogenita.