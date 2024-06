Carmen Russo: il matrimonio in crisi fa paura | Lei ora vomita tutto e lo ammette

Recenti rumors si sono insinuati nella vita di Carmen Russo, mettendo in dubbio il suo matrimonio con Enzo Paolo Turchi, parlando di una crisi profonda. La ballerina dopo tanto dice la sua in merito.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo, in quanto sono sposati dal 1987. I due sono pilastri del mondo della danza, in quanto sono due ballerini che hanno lasciato il segno grazie ai loro passi perfetti.

Carmen ed Enzo Paolo sono una coppia non solo a casa in veste di marito e moglie ma anche a livello lavorativo, in quanto per anni, hanno ballato assieme. I due sono sempre stati molto passionali e sono cresciuti praticamente insieme.

Il loro rapporto adesso è sicuramente molto più maturo e si è fortificato ancora di più grazie all’arrivo della loro figlioletta Maria, una simpatica e dolce bambina che accompagna spesso i suoi genitori nelle varie trasmissioni dove prendono parte. La loro primogenita è molto affezionata a loro a discapito di tutte quelle critiche ricevute per via dell’età dei genitori della piccola.

Ma come sempre si sa, le persone parlano senza sapere quale sia la verità. Ad ogni modo, nonostante questo loro rapporto intenso e sempre molto forte, da un pò si parla di crisi tra i due artisti e quindi i fan si sono molto preoccupati.

Carmen Russo e il suo matrimonio in crisi?

Carmen Russo come dicevamo è una grande ballerina e nonostante i suoi 64 anni, oltre ad essere bellissima e super in forma con un corpo mozzafiato, ha incantato tutti durante la sua ospitata al Ballando con le stelle spagnolo, dove ha partecipato come ballerina per una sera.

“Sono reduce dal Ballando con le stelle spagnolo, dove sono stata ballerina per una notte in coppia con Angelo Madonia. Ero a Madrid, Enzo a casa con Maria, e mi ha dato dritte preziose, che mi sono valse titoli lusinghieri…“, ha rivelato fiera Carmen.

La rivelazione di Carmen

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi hanno un legame solido e passionale fin da quando si sono incontrati, per questo, ogni volta che i rumors parlano di divorzio imminente, i fan si agitano. Dopo Totti e Ilary, Fedez e Chiara, se dovessero lasciarsi anche loro, non ci sarebbe veramente più speranza per i romantici.

Come ha rivelato Carmen: “Io sono tanto arrabbiata. Siamo una coppia della quale non c’è mai stato niente da spifferare perché abbiamo un rapporto autentico, sincero, vero…“, inoltre ha rivelato di aver passato: “Una fase di crisi con Enzo Paolo, ma nessuna intenzione di lasciarci…“, come riportano da Vanity Fair. Quindi tranquilli i due vivono ancora in perfetta armonia.