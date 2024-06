Alessandra Celentano: perché non ha mai avuto figli | Lei rivela tutta la verità

Alessandra Celentano la famosa professoressa di Amici di Maria De Filippi, si racconta a cuor leggero e svela il motivo per cui non ha mai avuto figli. Le sue parole vi faranno conoscere in maniera più profonda la coreografa tanto temuta.

È una dei pilastri del programma di Maria De Filippi, Amici, stiamo parlando di Alessandra Celentano, la temuta prof di ballo che fa spesso tremare i suoi allievi. A prescindere da quello che il popolo del web possa pensare di lei, la nipote di Adriano, è un’icona della danza e avere la fortuna di prendere lezioni da lei, è veramente un onore.

Alessandra ha grinta, stile ed eleganza e nonostante le critiche, il suo lavoro lo sa fare, se no Maria non l’avrebbe voluta in squadra fin dagli esordi. Diciamo che i fan e i suoi allievi l’hanno sempre conosciuta per quello che lei fa trasparire in televisione, ma in realtà in lei c’è molto di più.

Per coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla, hanno capito quanto sia fondamentale averla nella propria vita, come ha rivelato sua cugina Rosita Celentano.

In una recente intervista, Alessandra si è sbottonata di più e ha rivelato il motivo per cui non ha avuto figli.

Perché Alessandra Celentano non ha mai avuto figli

Alessandra Celentano, adesso che ha terminato il suo lavoro ad Amici di Maria De Filippi, può godersi il meritato riposo insieme ai suoi amici e parenti, in attesa della prossima stagione del talent.

In attesa di rivederla (in teoria) prossimamente in televisione, di Alessandra ci godiamo le varie dichiarazioni ed ospitate che concede, dove ogni volta si racconta un pochino di più. Come quel curioso botta e risposta avvenuto pochi giorni prima della fine di Amici, tra lei e Maria. In poche parole la conduttrice ha chiesto alla professoressa se si fosse fidanzata, ottenendo questa risposta: “Sì, ce ne ho due, tre… ma non sai quanto sono richiesta. Non puoi immaginare…”, ha risposto sarcastica Alessandra, ottenendo il via libera di Maria anche alla partecipazione a Uomini e Donne qualora si stufasse di fare la prof ad Amici. Questa simpatica gag è riuscita a strappare un sorriso ai presenti.

Il grande dolore di Alessandra

In attesa di capire se Alessandra Celentano possa essere o meno single, in una recente ospitata a La volta buona da Caterina Balivo, la prof di Amici ha rivelato il motivo per cui non ha avuto figli: “abbiamo cercato di avere dei figli che non sono arrivati”, rivelando quanto tutto questo fosse stato difficile per l’ex marito, per questo si sono lasciati.

Nonostante abbiano voltato pagina, l’affetto tra lei e Angelo Trementozzi non è mai mancato, tant’è che in seguito ha conosciuto anche la nuova compagna e la figlia.