Gigi D’Alessio: Tatangelo dimenticata per sempre | Ha occhi solo per lei

Gigi D’Alessio la sua ex compagna Anna Tatangelo l’ha proprio dimenticata, adesso ha occhi soltanto per lei. Pensare che la loro storia da favola avrebbe fatto presagire il classico happy ending.

La storia d’amore tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è una di quelle che ha fatto maggiormente sognare i fan. Il colpo di fulmine per loro è scattato sul palco e da quel momento hanno iniziato un sodalizio artistico e sentimentale.

La loro storia d’amore ha combattuto le varie critiche, dal fatto che Gigi lasciò sua moglie per Anna, alla loro differenza di età evidente. Nonostante tutto, i due proseguirono, diventando anche genitori del primogenito della Tatangelo.

Poi purtroppo, come succede a molte coppie, non importa se dello spettacolo o meno, i due si lasciarono, gettando i fan nell’incredulità più evidente. Molti speravano di rivederli assieme, ma da quello che possiamo capire è chiaro che non sarà così, visto che D’Alessio ha occhi soltanto per lei.

Gigi D’Alessio ha dimenticato Anna Tatangelo

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo resteranno per sempre legati, volenti o nolenti, in quanto il loro figlio Andrea avrà sempre bisogno di entrambi i genitori. Ad ogni modo, non è stato soltanto Gigi a voltare pagina, infrangendo il sogno dei fan di rivederli assieme sia nella vita sentimentale sia sul palco, ma anche Anna è riuscita a sentire nuovamente le farfalle nello stomaco, grazie alle quali, probabilmente, ha trovato l’ispirazione per dare il via anche ad un nuovo album musicale, TBA, dopo diversi anni di stop.

Il nuovo compagno di Anna si chiama Mattia Narducci, con il quale fa coppia fissa ormai dal 2023. Nonostante la differenza di età tra la cantante e il modello, le cose tra loro sembrerebbero andare a gonfie vele, come dimostrano quegli scatti rubati dalle varie riviste di gossip.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi D’Alessio (@gigidalessioreal)

Chi è la nuova compagna del cantante?

Così come Anna Tatangelo sta provando a rifarsi una vita, anche Gigi D’Alessio ha decisamente voltato pagina, visto che sta per diventare padre per la sesta volta. La sua nuova compagna si chiama Denise Esposito, napoletana e grande fan del cantante è un avvocato e con Gigi si passano 26 anni di differenza.

Ma quando c’è l’amore, l’età non conta, Anna e Gigi lo dimostrarono anche loro ampiamente. La loro storia d’amore prosegue a testa alta e proprio qualche mese fa in occasione del 57esimo compleanno di D’Alessio, il cantante ha postato una foto insieme a tutti i suoi figli, meno ovviamente il sesto che deve ancora arrivare, con la didascalia: “Ecco il mio patrimonio”.