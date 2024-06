Bomba Uomini e Donne: la coppia funziona dopo il programma | Si sono tatuati insieme

Una delle tante coppie che si sono formate all’interno del programma di Uomini e Donne, funziona alla grande, una volta fuori i radar delle telecamere. Si sono anche tatuati insieme, facendo “sciogliere” i fan.

Uomini e Donne, il noto programma di Maria De Filippi, tiene compagnia ai pomeriggi degli italiani da anni, mostrando tutte quelle fasi che precedono l’innamoramento. Ovviamente tra le varie esterne che il tronista di turno e il proprio corteggiatore si concedono, non mancano litigi, stoccate con gli altri corteggiatori e così via.

I nomi sono diversi nel trono classico e in quello over, ma la sostanza non cambia. In tutto questo guazzabuglio di emozioni, ovviamente ci sono anche gli opinionisti che tengono alto l’umore dei telespettatori da casa.

Una volta che il protagonista della storia, pensa di aver trovato l’amore della sua vita, fa una scelta netta, scartando quindi gli altri pretendenti e uscendo così finalmente dal set del dating di Queen Mary, mano nella mano con la propria “scelta”.

Da qui in poi, a telecamere spente, come andrà a finire lo scopriremo soltanto nei mesi successivi. Per il momento, per una delle coppie che si è creata grazie allo show di Maria, pare che le cose stanno procedendo alla grande, come dimostra quel tatuaggio congiunto.

La coppia di Uomini e Donne

In merito ad un ex membro di Uomini e Donne, Ida Platano è al centro del bersaglio degli haters, dopo la sua uscita dal dating di Maria De Filippi. Come saprete ormai ampiamente, per tutta una serie di circostanze, la povera tronista è uscita dallo show senza fidanzato, in quanto con i suoi corteggiatori alla fine non è andata come sperato.

Ad ogni modo, la Platano, stanca dei continui attacchi, ha postato sui social, dei messaggi offensivi ricevuti, scrivendo: “Lo sapete che questi commenti non mi toccano. Queste persone sicuramente hanno una vita tristissima…Prenderò provvedimenti come al solito, per il resto, quando li leggo mi viene anche da ridere…”.

Tatuaggio di coppia per i due bellissimi

Tra un rumors e l’altro, una delle coppie che è uscita da Uomini e Donne quest’anno, pare andare a gonfie vele, lontani dalle telecamere. Stiamo parlando di Cristiano Lo Zupone e Asmaa Fares, il cui amore sta crescendo piano piano, giorno dopo giorno, nella normalità della routine.

I due sembrano molto affiatati, motivo per cui si sono fatti un tatuaggio di coppia, cioè una data “23 aprile“. In questa data i due sono usciti, si sono detti ti amo per la prima volta e si sono scambiati un tenero bacio, per questo hanno voluto imprimersi nella mente e “sulla pelle” quel giorno magico. Come andrà a finire secondo voi tra Cristiano e Asmaa?