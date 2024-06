Luca Argentero: il suo gesto non passa inosservato | Tutti in lacrime

Il gesto di Luca Argentero non è passato inosservato, i follower si sono commossi, non è da tutti fare quello che ha fatto il noto attore. Sveliamo il retroscena della sua azione.

Luca Argentero è uno degli attori più in vista degli ultimi anni, con le sue varie interpretazioni che siano esse al cinema o sul piccolo schermo, i fan lo seguono senza se e senza ma. Il noto attore è un portento non solo nel lavoro ma anche in famiglia, il rapporto che ha con sua moglie e con i suoi figli, è invidiabile da molti.

Di recente infatti, ha rilasciato una dedicata in occasione del compleanno della moglie, Cristina Marino, che ha toccato il cuore di molti: “Impegnato a dirti ti amo in ogni angolo del mondo…Buon compleanno Pully”. Ovviamente la risposta della festeggiata non ha tardato ad arrivare: “Ti amo molto. Che non si può spiegare”.

Inoltre, di recente Luca è stato impegnato anche a teatro e nelle librerie italiane, per via del suo libro per bambini, il quale l’ha realizzato insieme alla sorella Francesca, la quale ne ha realizzato le illustrazioni, Stella stellina. Una dolcissima avventura di Nina & Dudù.

Come se non fosse già perfetto così, l’attore nonchè sex symbol, ha stupito tutti quanti con quel gesto che non è passato inosservato. I fan si sono commossi e speriamo che accolgano la sua richiesta, ecco che cos’è successo.

Il gesto commovente di Luca Argentero

Luca Argentero è diventato il volto simbolo della fortunatissima fiction Rai, Doc – Nelle tue mani, arrivata alla terza stagione con il record di ascolti. Senza togliere nulla, ovviamente al resto del cast, che è riuscito ad entrare di diritto nel cuore dei fan, è normale che il dottor Andrea Fanti sia al centro dell’attenzione mediatica. Anche perché sarebbe difficile per il pubblico vedere un doc diverso al posto di Luca, che dite?

Da quello che possiamo leggere su galleriaborghese.it, pare che la Rai abbia già ottenuto la firma dell’attore per una quarta stagione che dovrebbe andare in onda non prima del 2026. Ad ogni modo questa fiction è stata talmente apprezzata che ha superato i confini della patria, la Fox infatti, ha deciso di farne un adattamento cinematografico americano. Molti fan però si sono chiesti, perché semplicemente gli americano non abbiano deciso di doppiare la nostra fiction, portando Argentero and company a livello internazionale?

A rispondere è stato Alessandro Cecchi Paone il quale sostiene che in America non si doppia nulla: “L’inglese è la lingua più parlata e diffusa nel mondo, quindi se lo possono permettere”, inoltre ha rivelato: “la maggior parte dei nostri sceneggiatori, registi e attori non conoscono le lingue straniere”, per questo secondo lui in Italia invece si doppia tutto.

A teatro per beneficenza

A prescindere da tutto, noi italiani dovremmo, in teoria, beneficiare di un’altra stagione di Doc – Nelle tue mani con Luca Argentero and company e a noi questo basta. In attesa di vedere di nuovo l’attore indossare il suo camice di scena, chiunque volesse vederlo a breve, potrà recarsi al Festival del Fundraising al palazzo dei Congressi di Riccione il 3 giugno, fare una donazione a “1 Caffè Onlus“, l’associazione fondata dallo stesso Luca per sostenere le associazioni no profit italiane e godersi lo spettacolo teatrale.

Infatti, Argentero devolverà tutto il ricavato dello spettacolo, E’ questa la vita che sognavo da bambino?, con la regia di Edoardo Leo, alla sua associazione. Come spiega l’attore: “Volevo ringraziare il Comune per il supporto che ci dà la possibilità di raccogliere l’incasso della serata e utilizzarlo nei modi che conoscete bene…” e ancora: “Mi raccomando donate, c’è anche la possibilità di vederci prima dell’inizio dello spettacolo e passare un pò di tempo insieme”. Allora, chi aiuterà Luca nel suo commovente progetto?