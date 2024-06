Ballando con le Stelle: convocati i primi ballerini | Chi indosserà le scarpette per Milly

Milly Carlucci sta già pensando al prossimo cast di Ballando con le stelle e ha iniziato a convocare i primi nomi. Chi accetterà le scarpette e si metterà alla prova nella nota competizione di ballo?

È fatta così Milly Carlucci, è una potenza di donna, in quanto non fa in tempo a chiudere con un programma che pensa già a quello successivo. Per questo la conduttrice è uno dei pilastri della Rai, perché ci mette il cuore in tutto quello che fa.

L’abbiamo vista brillare nel nuovo show L’Acchiappatalenti, la cui finale è prevista per questo 8 giugno. Sempre bellissima, elegante e sensibile, la presentatrice ha tenuto incollati al televisore i suoi fan, i quali la seguono in tutti i programmi in cui approda.

Ma di Milly i fan non amano soltanto la sua grinta e tenacia ma anche la sua dolcezza, l’abbiamo vista dare una speranza alla piccola Clarissa, la quale mostrerà nuovamente il suo talento a Ballando con le stelle, dopo la piccola delusione ricevuta qualche giorno fa all’attuale programma condotto dalla Carlucci. Alla fine come le ha ricordato Wanda Nara: “Clarissa tu sei un esempio per tutti i bambini perchè a tutti noi ci hanno detto una volta di no, devi continuare così nella tua vita”, invitandola a continuare a lottare per il suo sogno.

Ed è proprio in merito al nuovo cast di ballando che Milly sta già iniziando a convocare i primi ballerini. Quindi oltre a Clarissa che rivedremo probabilmente come ospite, chi accetterà l’invito della presentatrice?

Milly Carlucci e le prime convocazioni a Ballando con le stelle

In merito ai possibili nomi dei prossimi aspiranti ballerini che potrebbero accettare l’invito di Milly Carlucci a Ballando con le stelle, iniziamo a dire chi, da quello che si vocifera, ha già detto di no o che comunque sembra scontata la propria assenza.

Ad un passo dalla firma, pare che Belen Rodriguez abbia deciso, per sconosciuti motivi di non accettare la richiesta della Carlucci: “Belén Rodríguez non sarà nel cast di #BallandoConLeStelle: secondo @davidemaggio la showgirl avrebbe fatto dietrofront nonostante ci fossero trattative in corso”, come rivela il tweet di adoroivipponi. Sembrerebbe che anche Nina Moric non parteciperà sempre secondo Maggio e inoltre sembrerebbe abbastanza scontato, ma come si dice, mai di mai, che anche Chiara Ferragni non accetterà l’invito avvenuto con un pungente botta e risposta tra Milly e Selvaggia Lucarelli.

Cosa risponderanno?

Tralasciando i rumors sui probabili no, ecco a chi altri ha inoltrato l’invito Milly Carlucci, con la speranza che possano accettare per partecipare alla prossima edizione di Ballando con le stelle. In modo diretto, la Carlucci ha chiesto a Massimiliano Bernardini, l’ex conduttore di Tv Talk: “Adesso che sei più libero puoi venire, non dirmi di no dai” di partecipare, così come vorrebbe anche Jasmine Carrisi e Big Mama nel suo show.

Oltre a lui, ad aggiungere i nomi alla lista dei “forse”, ci ha pensato Nuovo Tv, secondo il quale Milly vorrebbe nello show “Francesco Arca, Federica Nargi, Barbara d’Urso e Melissa Satta“. Per il momento non c’è nessuna conferma ufficiale su chi potrà prendere parte alla prossima edizione di Ballando con le stelle. Non ci resta quindi che attendere ulteriori notizie, probabilmente dopo l’estate, chi lo sa?