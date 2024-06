Uomini e Donne: non c’è scampo per la tronista | Accade di tutto a telecamere spente

Ecco che cos’è successo alla tronista a telecamere spente a Uomini e Donne. Questa notizia potrebbe realmente cambiare tutto per la coppia o lascerà le cose così come sono? Ecco che cos’è successo.

Uomini e Donne è giunto al termine anche per quest’anno e di colpi di scena che hanno lasciato i telespettatori senza parole, veramente ce ne sono stati molti. A poche ore dal saluto della padrona di casa, sono già molti i rumors che sono iniziati a circolare.

Diciamo che i fan, sono già in trepidazione e non vedono l’ora di rivedere Maria De Filippi e il dating di nuovo in televisione. C’è da dire che come sempre, quando finisce una stagione iniziano a circolare le teorie più allarmistiche, dall’addio degli opinionisti a quello dei tronisti e così via.

Come sempre però, per sapere qualcosa di certo, bisognerà aspettare eventuali comunicazioni ufficiali da Mediaset o dai protagonisti del rumors o direttamente in autunno con la nuova stagione di UeD. Che dire, di carne al fuoco ne abbiamo molta quest’anno, sono molte le domande che potrebbero quindi sorgere in questi mesi.

La prima sicuramente riguarderò proprio la nota tronista, le cui sorti nello show appaiono ancora nebulose, è successo a telecamere spente e dalle voci che circolano, i telespettatori non ci stanno capendo più nulla. Cos’è successo dunque?

Caos per la tronista di Uomini e Donne

Attenzione, attenzione cari lettori, perché circolano dei rumors in merito alla prossima stagione di Uomini e Donne che vi lasceranno a bocca aperta. Diciamo che con l’addio di Ida Platano, sono rimasti tutti senza parole, neanche Maria De Filippi probabilmente, si sarebbe mai immaginata questo triste epilogo.

Per quello secondo Novella 2000: “Maria ha puntato tutto sulla Platano, ma adesso la presentatrice ha in serbo un vero colpo di scena. Questa novità pare che riguardi Tina Cipollari…”. Notizia ripresa anche da Nuovo Tv: “Lavori in corso nel dating show, Maria De Filippi ha delle idee rivoluzionarie. Da opinionisti potrebbero diventare dei Tronisti. La conduttrice si impegnerebbe a trovare l’amore sia per Gianni che per Tina…”. Ovviamente non c’è ancora nulla di ufficiale, ma se fosse vero, la prossima edizione del dating sarebbe ancora più esplosiva, che dite?

Ritorno di fiamma?

Non sono solo i rumors ad aver lasciato senza parole i fan, in quanto questo ultimo episodio potrebbe cambiare veramente tutto. Parliamo di Ida Platano, la quale ha lasciato il trono di Uomini e Donne con un pugno di mosche in mano, dopo il caos con i suoi due corteggiatori, Mario e Pierpaolo.

Nell’ultima puntata del dating Mediaset, andata in onda pochi giorni fa, abbiamo visto Ida tornare in studio, chiamata da Maria, per parlare con Mario, il quale si è mostrato pentito, ma la tronista ha definitivamente chiuso con lui. Con buona pace dei fan, se n’erano quindi fatti una ragione. Qualcosa è scattato in loro però con le ultime indiscrezioni. Pare infatti, che Mario stia continuando a corteggiare Ida e la frase rilasciata a Ciro Petrone ha movimentato gli animi sui social: “Ciro, io la testa l’ho sempre avuta a posto. Però se tu aspetti, avrai buone notizie… Contaci”.

Per non parlare della segnalazione riportata da Deianira Marzano: “Deia, io e Mario abbiamo un’amica in comune. Lui le ha confidato che è innamorato di Ida e che ha capito di aver sbagliato, farà di tutto per riconquistarla…”, pare quindi che tra Ida Platano e Mario Cusitore non sia ancora finita. Quindi, STAY TUNED!