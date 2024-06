Sonia Bruganelli, che paura per lei: lo studio si mobilita dopo l’incidente

Piccolo incidente per Sonia Bruganelli, tutto lo studio si mobilita per aiutarla, i fan dopo quelle immagini sono stati parecchio in ansia per la nota opinionista. Come sta adesso l’ex moglie di Paolo Bonolis?

Qualcuno parlerà sempre di Sonia Bruganelli, che sia in modo positivo o negativo, l’opinionista e imprenditrice, riesce sempre a tenere l’attenzione su di lei. Molti la invidiano per il suo stile di vita da sogno e per gli abiti eleganti e accessori super luxury che può permettersi, altri per il suo modo di fare e molti altri ancora l’ammirano invece proprio per il suo carattere, per la sua persona e per la sua eleganza.

D’altronde nella vita, come ha rivelato la stessa Sonia a corredo dell’immagine che vi abbiamo riportato in apertura: “In questa vita la gente ti amerà. La gente ti odierà e niente di tutto ciò avrà a che fare con te” citando le parole di Abraham – Hicks.

Nonostante i pensieri dei follower e gli hater, la Bruganelli procede sempre a testa alta, anche perché la vita è la sua e giustamente è libera di viverla un pò come vuole. Per non parlare delle sue scelte sentimentali. A tutti è dispiaciuto per la fine del suo matrimonio con Paolo Bonolis, ma come si dice: “tra moglie e marito non mettere il dito”.

A dimostrazione del fatto che oltre agli hater ha tanti seguaci, sono in molti che si sono preoccupati e le hanno mostrato vicinanza per quel piccolo incidente che ha subito. Oltre ai fan, tutto lo studio si è mobilitato per lei. Ecco che cosa le è successo.

Piccolo incidente per Sonia Bruganelli

Prima di proseguire, non possiamo non aprire una parentesi su una notizia “bomba”, rivelata poche ore fa. Sicuramente mamma Sonia e papà Paolo saranno al settimo cielo, in quanto pur non essendo più marito e moglie, sono sempre molto presenti per i loro figli ed è proprio per loro che hanno deciso di vivere in armonia, mostrandosi sempre lo stesso affetto e la stessa stima reciproca.

Adele Virginia Bonolis, la figlia 15enne della coppia, farà il suo grande debutto al cinema, recitando insieme agli youtubers più amati del momento dai più piccoli, parliamo dei Me Contro Te. Luì e Sofì stanno per tornare al cinema con un nuovo esilarante film, Operazione Spie. In tutto questo, Adele interpreterà Marta e sarà la ragazza per cui il villain adolescente della storia si prenderà una colossale cotta. Che dire, non vediamo l’ora di vederli sul grande schermo.

Caduta all’Isola dei famosi

Tornando a Sonia Bruganelli, poco prima della diretta della puntata di qualche giorno fa dell’Isola dei famosi, l’ex moglie di Paolo Bonolis, è stata vittima di un piccolo incidente. L’opinionista è caduta, a rivelarlo è stata la stessa Vladimir Luxuria, notizia seguita poi dalla risposta ironica di Sonia: “Siamo vecchie. Dobbiamo starcene a casa”.

L’opinionsita è stata soccorsa e come ha mostrato in una storia social precedente, le hanno applicato subito il ghiaccio. La stessa Bruganelli ha poi commentato: “Chiedo a fisioterapisti e osteopati e stiamo facendo la cosa giusta…”. Non si sa di preciso cosa sia successo e come abbia fatto a cadere, per il momento pare che stia bene perché comunque è apparsa regolarmente in puntata anche se nella sua ultima storia social, ha mostrato il piede ancora parecchio gonfio. Vi abbiamo riportato lo scatto. Speriamo dunque nulla di grave.