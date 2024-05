Paura per Riccardo Fogli: costretto ad ammettere tutto solo adesso | “Mi ha cacciato”

Riccardo Fogli, dopo tanto, ha svelato la sua verità in merito a quello che successe nella sua vita in passato, che cambiò il suo destino. Ecco che cosa ha rivelato che ha lasciato tutti senza parole.

Riccardo Fogli è il noto cantante e bassista italiano, diventato famoso inizialmente per essere diventato membro ufficiale del gruppo dei Pooh. Ci rimase dal 1966 al 1973, in seguito iniziò a lavorare da solista, producendo diversi brani di successo.

Sicuramente brani come Piccola Katy, Tanta voglia di lei, Pensiero e Noi due nel mondo e nell’anima, saranno ricordati per tutta la vita nel panorama della musica italiana, in quanto il noto gruppo italiano, non passerà mai di moda.

Tant’è che il gruppo è tornato nuovamente insieme e sta ottenendo il medesimo successo di allora, sono moltissimi i fan che li seguono da sempre e sono altrettanti quelli che hanno già acquistato i biglietti per vederli in concerto.

Nonostante questa unione e amicizia ritrovata, durante gli anni di separazione, sono successi diverse cose che Fogli ha raccontato da poco, svelando diversi altarini. L’ha cacciato è proprio andata così, il motivo vi lascerà senza parole.

Riccardo Fogli ha ammesso tutto

Qualche settimana fa, Riccardo Fogli, insieme al resto della band, li abbiamo visti da Mara Venier a Domenica In. Diciamo che la conduttrice gli ha chiesto, quello che i fan dei Pooh, hanno sempre voluto sapere. Il motivo per cui decise di abbandonare i suoi compagni di avventura.

Nonostante siano passati anni, pare che il gruppo sia ancora molto sensibile a quel periodo, per questo, dopo che Fogli ha raccontato la sua versione, a intervenire è stato Facchinetti: “Noi facevamo dei lunghi viaggi e ci si raccontava tutto, anche i particolari intimi…Ci accorgemmo che lui era follemente innamorato, perché da un giorno all’altro non ci raccontò più niente…”.

La relazione di Riccardo con Nicoletta

Riccardo Fogli, dopo tanto tempo, ha rivelato a Domenica In da Mara Venier, il motivo per cui abbandonò i Pooh: “È successo che io mi ero fidanzato con Nicoletta, Patty Pravo. La storia iniziò quando io ero ancora sposato con Viola Valentino…Viola mi cacciò di casa. E Patty era una donna troppo nota, stava diventando troppo invadente per il gruppo…”.

Ovviamente ne è poi uscito un botta e risposta tra Fogli e il resto del gruppo, terminato poi con un dietrofront dallo stesso Riccardo: “No, Mara, noi siamo in tournée io non vorrei che questa cosa incrinasse di nuovo l’equilibrio… Non vorrei dire altro…”. Probabilmente la verità non la sapremo mai.