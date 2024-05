Giucas Casella: l’esperimento finisce malissimo | É caduta a terra svenuta

L’esperimento di Giucas Casella non è finito come i fan si immaginavano, in quanto l’hanno vista cadere per terra e si sono tutti quanti spaventati. Ecco che cos’è successo con il famoso mentalista.

Giucas Casella è il noto mentalista, illusionista e personaggio dello spettacolo. A prescindere da coloro che gli credono e gli altri che pensano sia tutta finzione, l’uomo ha creato una nuova sfaccettatura del mondo televisivo, da quando fece il suo primo esordio.

“Solo quando te lo dico io“, questa frase, marchio di fabbrica di Giucas, la usa spesso quando deve ipnotizzare la persona o quando deve farla svegliare a seconda dei casi. Famosi sono stati i suoi numeri, soprattutto nella televisione degli anni 90.

Uno degli spettacoli epici di Casella fu quando cercò di ipnotizzare un intero studio televisivo. Ma di momenti storici ce ne sono tantissimi, come quando ipnotizzò Simona Ventura, Nadia Grimaldi e così via.

La sua vocazione l’ha esercitata anche con lei, la quale è caduta a terra, dopo l’esperimento di Casella. I fan sono rimasti senza parole, sono tutti accorsi i presenti cercando di risvegliarla. Ecco di chi stiamo parlando.

L’esperimento di Giucas Casella

Giucas Casella, fin dal suo esordio in televisione ha avuto un successo notevole, ad oggi viene seguito da moltissimi follower, i quali non si perdono neanche una sua performance. Pensare che il mentalista ha rivelato che la sua prima magia la fece quando era un bambino: “caddi dentro un pozzo e mia madre che era sordomuta non poteva sentire le mie grida di disperazione. Ma la chiamai comunque, ‘mamma mamma’. E credo che il senso materno ma anche i primi episodi di telepatia la fecero arrivare in tempo per tirarmi fuori da lì…”.

Inoltre per chi si fosse chiesto il motivo per cui, Casella si faccia definire un mentalista, stile Patrick James di The Mentalist appunto, ha rivelato: “Sono un mentalista perché i miei esperimenti sono legati alla forza del pensiero e della mente, non hanno nulla a che vedere con trucchi o illusioni”.

Giucas, l’opinionista e le vacanze alle Maldive

Nonostante i suoi 74 anni, Giucas Casella non ha perso il suo tocco magico, l’abbiamo visto qualche giorno fa, quando a finire “nelle sue grinfie” è stata la povera Tina Cipollari, la quale a Uomini e Donne, dopo essere stata ipnotizzata da lui, è caduta a terra svenuta.

Ovviamente in quell’occasione tutti si sono preoccupati, perfino Maria De Filippi è corsa dalla collega e ha chiesto al mentalista di risvegliarla. Una volta sveglia hanno poi ballato insieme e nel mentre lui ha riferito fatti inediti su Tina, in merito ad una loro presunta relazione da giovani. Di tutta questa storia, la Cipollari non ricorda molto se non il viaggio alle Maldive e la loro amicizia.