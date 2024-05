Niccolò di MasterChef: ha cambiato radicalmente la sua vita | Altro che cucina

Niccolò Califano, l’ex partecipante di MasterChef, ha intrapreso una strada completamente diversa da quella che tutti si sarebbero aspettati. Sicuramente un luogo diverso dalla cucina di un ristorante.

È uno tra i concorrenti più amati di questa ultima edizione di MasterChef, stiamo parlando del dottore 26enne di Ravenna, laureatosi con 110 e lode, Niccolò Califano. Pur essendosi classificato quinto, i fan lo seguono sui social, in quanto ha generato molta simpatia nel corso delle varie puntate del cooking talent.

Ad essere molto seguita è anche l’amicizia che lega il giovane all’attuale vincitrice di questa edizione dello show Sky, Eleonora Riso, con il quale ha un feeling pazzesco, anche se i due non si sono mai sbilanciati in merito, parlando per ora di una bella amicizia.

Anche se la dedica che le ha fatto Califano dopo la sua eliminazione, ha fatto ben sperare i loro fan: “All’inizio mi sembravi una pazza… Poi ti ho conosciuto meglio e ho scoperto che effettivamente sei una pazza… Non hai mai deluso le mie aspettative in questo, anzi, sei stata una pazza ben oltre le mie aspettative…”.

Nebulosa quindi è la sua vita sentimentale, almeno per il momento, mentre sembra che la sua carriera lavorativa abbia preso inaspettati percorsi. Ecco che cosa ha deciso di fare Niccolò, dopo la fine di MasterChef.

Niccolò Califano e il cambio di vita radicale

Niccolò Califano è un giovane che sa il fatto suo, amatissimo sui social dopo la sua uscita da MasterChef, dove si è classificato quinto, adesso sta cercando di trovare la sua strada. Sicuramente, i follower adorano vederlo assieme a Eleonora Riso, vincitrice di questa edizione del cooking show, il cui sogno è quello di vivere in campagna e aprirsi un suo ristorante vegano.

I due appaiono spesso insieme, ma per il momento entrambi hanno rivelato di dover ancora capire cosa c’è veramente tra di loro. Eleonora ha infatti rivelato: “Abbiamo un bellissimo rapporto, siamo molto vicini, però lo devo ancora capire anche io che cosa c’è…”, dello stesso punto di vista anche Niccolò: “Siamo come due piatti simili al quale manca la salsa per collegarli, c’è dell’interesse ma devo capire ancora cosa voglio da me stesso…”.

Un nuovo lavoro?

Niccolò Califano sta dunque cercando di capire la strada da intraprendere, insieme ad Eleonora Riso, con la quale per il momento, pare essere “soltanto” un grande amico. Come si dice se son rose…

In merito invece al suo percorso lavorativa, Califano appare spesso sui social durante la preparazione dei suoi piatti super golosi e nel mentre ha deciso di approdare anche a teatro, come ha rivelato lui stesso: “Ieri è reiniziata la mia carriera teatrale”, ha rivelato l’aspirante chef, il quale ringrazia poi: “Matteo Cavezzali, che ringrazio tanto per avermi dato questa opportunità”. Infine rivela: “Lo spettacolo si chiamerà Mangiare tutto…e parlerà di come e quando nasce l’ossessione degli italiani e più in generale dell’uomo inteso come homo sapiens, per il cibo…”, da come potete intuire dunque, il cibo è sempre il protagonista della sua vita, soltanto che questa volta anziché fare il suo spettacolo in cucina, lo farà sul palco.