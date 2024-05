Jasmine Carrisi, che dispiacere: tutto finito per lei | Momenti durissimi

È tutto finito per Jasmine Carrisi a rivelarlo lei stessa. I fan non se l’aspettavano proprio, in quanto pensavano che il finale sarebbe stato diverso, invece è successo e adesso non c’è più dubbio.

Jasmine Carrisi è la figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, classe 2001, la giovane ha le idee molto chiare su come vorrebbe che fosse la sua vita. Bellissima e biondissima come la mamma, la figlia del cantante di Cellino San Marco, sta iniziando ad approcciarsi al mondo della televisione e a quello della musica, ottenendo già i primi risultati.

Oltre al nuovo singolo Sei tu, uscito qualche mese fa e i vari brani pubblicati in passato, compreso il suo featuring con Clementino nel 2021 con il brano Nessuno Mai, la giovane Carrisi l’abbiamo vista qualche sera fa anche alla conduzione di The Voice Family.

Con un comunicato ufficiale, da Mediaset avvisavano infatti, che Al Bano Carrisi non sarebbe stato temporaneamente presente, probabilmente per impegni lavorativi e che al suo posto ci sarebbe stata sua figlia Jasmine, la quale ha affiancato gli altri membri della giuria, nel programma condotto da Michelle Hunziker.

Da un lato quindi, per Jasmine c’è un periodo di forte soddisfazione personale, dall’altra invece ha rivelato che è tutto finito, sicuramente non avrà passato momenti facili ma siamo sicuri sia stata supportata da mamma e papà che stravedono per lei.

La rivelazione di Jasmine Carrisi

Jasmine Carrisi, come dicevamo, è molto legata ai suoi genitori, tant’è che spesso li vediamo insieme sul suo profilo social. Per non parlare di quando raggiunge il padre sul palco, i fan adorano vederli cantare insieme, anche perché il talento genitoriale, scorre potente nel DNA della giovane.

In una recente intervista rilasciata a Verissimo, papà e figlia sono stati intervistati dalla prodigiosa, Silvia Toffanin, la cui bravura ha messo subito a proprio agio i due ospiti. Tra una chiacchierata e l’altra, i fan hanno capito quanto papà Al Bano sia orgoglioso di tutti i suoi figli e la stessa Jasmine ha svelato un ricordo del passato: “Ricordo molti viaggi e concerti con papà…Lui mi ha sempre dato una mano per allargare i miei orizzonti. Ho fatto un tatuaggio con una rosa e le spine e mi sono ispirata alla canzone di papà…”.

Jasmine e la fine della sua storia

Sempre durante quell’intervista rilasciata a Verissimo di Silvia Toffanin, è stato lo stesso Al Bano Carrisi a fare un pò da apri pista a quello che tanto prima o dopo la conduttrice avrebbe chiesto a Jasmine Carrisi: “Ho conosciuto il suo primo fidanzato ma non ho capito il motivo di questa divisione”, riferendosi ad Alessandro Greco.

Per tutta risposta la giovane, ma non per questo meno determinata Jasminem, ha rivelato: “Era un bravissimo ragazzo, ho conosciuto anche i genitori, una bella famiglia. Perché è finita? Non ero pronta, avevo bisogno dei miei spazi, di creare la mia personalità da sola…”, rivelando poi in anteprima che vorrebbe diventare mamma. Ovviamente a queste parole Al Bano ha sussultato, ribadendole il concetto che prima avrebbe dovuto finire gli studi e intrapreso la sua carriera lavorativa e che poi allora avrebbe potuto pensare anche a questo aspetto della sua vita. Per ora dunque, Jasmine, pare essere nuovamente single.