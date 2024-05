Grande Fratello: la coppia impensabile formata dopo il reality | Sono proprio loro

Non ci credereste mai, eppure la coppia del momento, si è creata grazie al Grande Fratello. Tra i due ex gieffini è scoppiato l’amore, ecco di chi stiamo parlando, preparatevi a rimanere senza parole.

Il Grande Fratello, possiamo affermare con certezza ormai, che veramente è molte cose. Pensare allo show semplicemente come al reality Mediaset è riduttivo, in quanto è un programma di intrattenimento che diverte e delizia il pubblico tra litigi, amicizie nate, nuovi talenti in cerca di un trampolino di lancio per non parlare del suo ruolo di Cupido.

Moltissime coppie si sono formate tra le telecamere del GF, alcune di loro sono scoppiate prima di uscire dal gioco, altre sono durate parecchio anche dopo l’assenza delle telecamere e altre ancora procedono tutt’oggi la loro vita assieme.

Ed è in merito a questo lato del Grande Fratello, il quale potremmo definirlo il “Meetic televisivo” che ha permesso ad una coppia di ex gieffini di formarsi, lasciando tutti quanti senza parole. Non tutti avrebbero mai pensato questo di loro due, ecco chi sono.

La coppia impensabile che si è formata al Grande Fratello

Per ogni coppia che si forma, una scoppia e una è in pausa di riflessione. Che dire, in questo momento ce le abbiamo tutte e tre, in rete non si parla d’altro se non di loro, gli ex gieffini che continuano a tenere alto l’interesse del pubblico nei loro confronti, a distanza di diverse settimane da quando il Grande Fratello è finito.

Per quanto riguarda la coppia scoppiata, fate un respiro e sedetevi, perché a lasciarsi sono stati Anita Olivieri e Alessio Falsone. Contro le previsioni di Beatrice Luzzi, quando erano ancora dentro la Casa, i due a telecamere spente hanno retto qualche settimana, prima di mettere fine alla loro storia d’amore, per la tristezza dei fan, i quali puntavano molto sui due. Ma purtroppo come succede spesso, passata quella cotta iniziale, si inizia a capire se realmente ci potrà essere un futuro o meno. In merito alla coppia in stand-by invece, i fan non capiscono assolutamente cosa stia succedendo tra Beatrice e Giuseppe Garibaldi, con il quale è stata pizzicata in diversi scatti social. Tra “la rossa” e il bidello è ancora tutto nebuloso, nessuno riesce a fare un pronostico su di loro, soprattutto dopo la lettera pubblicata dal gieffino per l’attrice.

Insieme sono molto affiatati

In merito alla coppia che si è formata grazie al Grande Fratello, non ci credereste mai, eppure Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi continuano la loro relazione e dagli scatti pubblicati sui social, pare anche procedere a gonfie vele.

I due ex gieffini e il fratello di lei, Josh Rossetti, sono stati visti allenarsi in quei di Monza, con la Rossetti che ha ironizzato: “Loro si allenano, io li guardo…Che poi non sto capendo quello che stanno facendo”. Non sappiamo molto sulla nuova coppia, in quanto Greta, qualche tempo fa aveva rivelato ai suoi fan, di voler mantenere la sua vita sentimentale il più privato possibile, per evitare di fare gli stessi errori delle relazioni precedenti.