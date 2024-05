Elisabetta Canalis: come si tiene in forma la showgirl | Meglio delle ventenni

Ecco come si tiene in forma la bellissima Elisabetta Canalis, il suo corpo perfetto fa invidia alle ventenni di oggi, le quali dovranno lavorare molto, prima di essere come lei. Sono rimasti tutti senza parole.

Elisabetta Canalis è una di quelle showgirl che ha dimostrato a tutti quanti di essere molto di più che un bel visivo con un corpo da urlo. Non per altro nella sua attività lavorativa spazia da un ruolo all’altro passando dalla modella, all’attrice, all’influencer e alla sportiva.

La Canalis ha una vitalità e una bellezza che lascia sempre tutti senza fiato appena la vedono e nonostante i suoi 45 anni, con lei il tempo sembra essere stato molto generoso, visto che nessuno le darà mai la sua vera età.

La fonte della giovinezza Ely, l’ha trovata anche grazie alla sua forma fisica perfetta, che sfoggia con orgoglio tra un outfit e l’altro. Oggi dunque, vogliamo svelarvi qual è il segreto dell’ex velina bruna per mantenersi sempre in super formissima.

Come si tiene in forma Elisabetta Canalis

Ed è proprio quel corpo perfetto che i fan di Elisabetta Canalis, hanno visto qualche giorno fa in televisione. Ebbene sì, l’ex velina è tornata dopo tanto sul piccolo schermo, diventando la co-conduttrice, insieme al Mago Forest della puntata del 20 maggio del Gialappa’s Show.

Ovviamente le aspettative e l’attesa di rivederla in tv hanno ripagato la pazienza dei fan, in quanto la conduttrice non solo è stata strabiliante come sempre ma ha anche sfoggiato un look total white con décolleté argento con il quale ha mandato i follower in visibilio.

La sua tecnica

Ed è proprio quel fisico perfetto che molti suoi follower le invidiano. Per chi volesse sapere come fa la nota showgirl a tenersi in forma, sappiate che Elisabetta Canalis non solo consuma una dieta bilanciata, dove ogni tanto si concede qualche sgarro, come per esempio la pizza, ma pratica anche molto fitness, come mostrano i suoi video social.

Inoltre, partecipa ogni giorno a sessioni molto dure di kickboxing, sport per il quale ha ottenuto dei risultati sbalorditivi, sia fisicamente che anche in amore, vincendo anche molte competizione nella sua categoria. In un recente post social che ha pubblicato, si vede Elisabetta mentre si allena con la sua personal trainer, facendo volare calci e pugni con i suoi guantoni. Ecco, sicuramente con un allenamento intenso come quello che segue la showgirl, avreste anche voi un fisico asciutto e scolpito come il suo. Cosa ne pensate del suo allenamento?