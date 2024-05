Paolo Bonolis, tutto surreale: Sonia gli cerca la nuova fidanzata

Cosa sta succedendo tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli? Veramente l’opinionista dell’Isola dei famosi starebbe cercando una fidanzata al suo ex marito? Ecco che cosa ha rivelato in merito.

Paolo Bonolis e Sonia Burganelli sono una di quelle coppie per le quali il pubblico da casa ha maggiormente sofferto, dopo che hanno annunciato la loro separazione dopo 20 anni di matrimonio e tre figli. Fino all’ultimo hanno sperato che quei pettegolezzi che giravano su di loro fossero infondati, soprattutto dopo il loro discorso nell’idromassaggio nel quale hanno cercato di depistare l’attenzione del gossip.

Purtroppo però come capita spesso, anche nel pettegolezzo potrebbe esserci un pizzico di verità e così si è verificato con gli ex coniugi, i quali poco tempo dopo, hanno confermato la loro separazione. In seguito i due sono stati spesso visti assieme durante i loro impegni familiari, lavorativi e perché no anche di amicizia reciproca.

Ad oggi però, pare non esserci nessuna possibilità che Paolo e Sonia possano tornare insieme, soprattutto dopo l’ultima dichiarazione dell’opinionista dell’Isola dei famosi, sul fatto che potrebbe cercare lei stessa una fidanzata all’ex marito.

Sonia Bruganelli sta cercando la nuova fidanzata di Paolo Bonolis?

Questa rivelazione che Sonia Bruganelli ha rilasciato, cade a fagiolo dopo quei recenti pettegolezzi che stanno girando sul suo conto. Come si legge dal quotidiano Oggi, pare che l’ex moglie di Paolo Bonolis, abbia iniziato a frequentare il maestro di ballo di Ballando con le stelle, Angelo Madonia, di 11 anni più piccolo, tra l’altro ex fidanzato di Ema Stokholma.

Da quello che si vocifera pare che la conduttrice non abbia preso bene né la rottura da Madonia né il fatto che il ballerino potrebbe aver perso la testa per un’altra. Da quello che si legge, pare proprio che tra Sonia e Angelo ci sia forte intesa e “sguardi d’intesa e complicità inequivocabili“. Non si sa di preciso se questa notizia sia vera o semplicemente i due siano solo molto amici, bisognerà attendere notizie certe in merito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Le parole di Sonia

Ed è proprio sulla base di queste indiscrezioni che vedrebbero Sonia Bruganelli di nuovo felice e innamorata che le parole rilasciate a Confidenze, avrebbero spento ancora di più nei fan la speranza di rivederla insieme a Paolo: “È stata una separazione avvenuta con grande civiltà, stima e maturità: l’affetto reciproco, però, è rimasto…Sarei felice se Paolo Bonolis dovesse innamorarsi di nuovo. Forse organizzerò un casting per trovargli una fidanzata”.

Se fosse realmente così, sareste pronti a vedere Bonolis e la Bruganelli girare veramente pagina?